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▲2027世界12強賽資格賽，中國隊先發投手索旭迪，對捷克隊繳出5局無失分好投。（圖／WBSC提供）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）今（26）日於中國中山市點燃戰火，地主中國隊首戰迎戰捷克隊。中國隊在5局下靠著「小球戰術」先馳得點，第6、7局再靠著速度壓迫對手失誤，捷克隊則是頻頻錯失得分良機，終場中國隊就以6：1擊退捷克隊，收下資格賽首勝，與尼加拉瓜隊並列龍頭。中國隊此役推出右投索旭迪先發，對決捷克隊左投諾瓦克（Jan Novak），前4局雙方互有攻勢，但總缺適時一擊。5局上捷克隊握有大好得分機會，在無人出局的情況下，靠著安打、保送以及守備失誤攻佔滿壘，溫克勒（Jakub Winkler）在閃球的過程中球棒碰到球，形成捕手前滾地球，被策動雙殺，隨後牧西克（Martin Muzik）擊出飛球出局，捷克隊攻勢瓦解。中國隊守住滿壘危機，氣勢也轉向自己身上，5局下王立子敲出內野安打，欒臣臣擺出短棒造成捷克隊失誤，王立子連繞3個壘包攻下分數，欒臣臣也站上二壘得點圈。中國隊持續下達短打戰術，曹杰將欒臣臣推進至三壘，吳啟銳則是點得不理想，導致欒臣臣出局在本壘前。吳啟銳上壘後發動盜壘，並靠著朱旭東的安打攻下第2分。6局下中國隊攻勢再起，王磊跑出內野安打，並藉由推進上到三壘，王立子在猶豫出棒的情況下擊出巧妙的內野滾地球，形成一支內野安打，助中國隊攻下第3分，取得3：0領先。7局下中國隊添加保險分，曹杰二壘安打，吳啟銳突襲短打不僅上壘，還製造對方失誤，李孝煬後續補上安打，中國隊單局攻下2分，取得5：0領先。捷克隊直到8局上才打破鴨蛋，強森（Ryan Johnson）從黎凝佶手中擊出陽春砲，助捷克隊追回1分。不過8局下中國隊又有分數進帳，吳啟銳把握對方失誤、在傷口灑鹽，打下球隊第6分。9局上中國隊推出孫易聰登板「關門」，演出3上3下，終場中國隊就以6：1取勝，收下資格賽首勝，捷克隊則是吞下首敗。中國隊目前與尼加拉瓜隊以1勝0敗並列首位，明日中國隊將在台灣時間晚間6點30分交手英國隊，捷克隊則是「晚接午」對決尼加拉瓜隊。