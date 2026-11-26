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主持人蔡康永因為接連和藍綠台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋見面，並發表跟選舉和時政有關的言論，連帶一舉一動都被外界聯想是否有政治味，他今（26）日晚間再度發文，談及不少同志網友在跟父母出櫃時把他當成浮木，對此，蔡康永直言：「被當浮木還是被當垃圾，看緣份！」一篇隱喻滿滿的文章，發布短短1小時吸引5.1萬人按讚。稍早，蔡康永在Threads轉發一篇同志網友的貼文，該篇文章引述蔡康永曾經表示「很多同志跑來跟我講說，爸爸媽媽問說『你要當同性戀哦？那你怎麼辦？你這下人生就完蛋了』。他們就跟爸媽說，『蔡康永活得很好啊！』所以我聽到這個話的時候，你想我心裡做何感想？我得活得好好的，他們才能跟爸媽說『蔡康永是啊，他活得好好的。』」該名網友並分享10幾年前父親來到面前質疑自己性向的經歷，對於網友視他為浮木，蔡康永說：「隨手抓來的東西，讓快滅頂的人能再撐一下這東西叫浮木，浮木一點也不偉大，說穿了也只是隨處漂流的大件垃圾吧！被當浮木還是被當垃圾，看緣份！」蔡康永跟該名網友說，「令尊當年把我當了浮木，沒把我當垃圾，這是陌生人的善意，這份善意大概也讓他自己好過了點，這是好的緣份，值得記住，為你開心！」文末，蔡康永表示：「垃圾或浮木都不重要，重要的是做為一個陌生人，我們漫不經心的一抹笑或完全沒用的一滴淚，可能就化解了別人頭上本來怎麼也逃不開的一朵烏雲呢！」貼文一發出，許多網友湧入留言：「抱歉了康永哥，你X媽是諾亞方舟」、「康永哥是同志圈的浮木，但是現在應該變神木了」、「雖然不是同志，但謝謝康永哥在這些年接住&撐住了許多人！」部分網友則將文章與選舉連結，「你要不要就直接說你支持誰」、「希望不要再用文青式的曖昧語言，不能就直接講清楚嗎」、「其實不如大大方方的表態，支持誰就大聲說！」