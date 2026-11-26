台灣人表達不滿時，未必會當場翻臉，反而可能從日常禮貌中悄悄抽離。近日一名Threads網友分享，自己與兩名中國朋友相處時，因對方多次觸及敏感話題、又不理解台灣人的感受，讓她逐漸累積不滿。沒想到其中一名朋友事後竟從她「沒有說謝謝」察覺異狀，還精準點出這是她生氣的表現，貼文曝光後吸引1.3萬人按讚，不少台灣網友直呼太有共鳴：「不說謝謝代表我們已經非常生氣了」、「理智線要斷掉的前兆」。
台灣人真的生氣了！中國友人一眼看穿「不說謝謝」
原PO在Threads發文表示，自己和另外兩名中國人是好友，三人平時有個默契，就是盡量不談政治。不過，因為她經常前往韓國，其中一名朋友曾請她代買商品，聊天過程中，她思考許久才坦言，自己覺得「小韓」這個稱呼不太有禮貌，對方卻認為是她太敏感。
此外，該名朋友曾在朋友圈分享其他人轉傳的台灣食物，並使用「灣灣」稱呼，原PO也曾提醒，台灣人其實不太喜歡被這樣叫，但對方依舊沒有放在心上，認為她反應過度。
直到三人相約在日本見面，原PO表示，先前約定不談的敏感話題又被拿出來討論。她雖然沒有當場破壞氣氛，仍照原定計畫一起用餐，但面對朋友將現金交給她、以及替她夾菜等互動，她都沒有像平常一樣道謝，只是點頭回應。
當下，談起敏感話題的朋友並沒有察覺她已經不高興，反倒是另一名友人隔天特地打電話詢問：「你是不是不高興？」原PO相當意外，追問對方怎麼看出來，沒想到朋友回答：「你沒說『謝謝』了，我認為這是你表達憤怒的方式。」
1.3萬人按讚認證！台灣人秒懂：理智線斷掉前兆
貼文曝光後，不少台灣網友認為這個觀察相當精準，紛紛留言「他怎麼知道！好準」、「不說謝謝代表我們已經非常生氣了」、「一怒之下，怒了一下」、「確實呀！因為再開口就是不禮貌的囉，理智線要斷掉的前兆」、「我在外面真的最生氣的就是不說謝謝」、「不說謝謝直接轉頭走人，是真的很嚴重」。
也有人補充，台灣人表達不滿的方式還不只少說一句謝謝，像是「我們憤怒不止不說謝謝！還不說再見！！！氣到不想說」，或是在文字聊天時開始使用句號，甚至連平常習慣的禮貌用語也會消失。甚至有網友笑喊：「服務業表達憤怒的方法就是給他髒髒的零錢+比皺紋還皺的紙鈔。」
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原PO在Threads發文表示，自己和另外兩名中國人是好友，三人平時有個默契，就是盡量不談政治。不過，因為她經常前往韓國，其中一名朋友曾請她代買商品，聊天過程中，她思考許久才坦言，自己覺得「小韓」這個稱呼不太有禮貌，對方卻認為是她太敏感。
此外，該名朋友曾在朋友圈分享其他人轉傳的台灣食物，並使用「灣灣」稱呼，原PO也曾提醒，台灣人其實不太喜歡被這樣叫，但對方依舊沒有放在心上，認為她反應過度。
直到三人相約在日本見面，原PO表示，先前約定不談的敏感話題又被拿出來討論。她雖然沒有當場破壞氣氛，仍照原定計畫一起用餐，但面對朋友將現金交給她、以及替她夾菜等互動，她都沒有像平常一樣道謝，只是點頭回應。
當下，談起敏感話題的朋友並沒有察覺她已經不高興，反倒是另一名友人隔天特地打電話詢問：「你是不是不高興？」原PO相當意外，追問對方怎麼看出來，沒想到朋友回答：「你沒說『謝謝』了，我認為這是你表達憤怒的方式。」
貼文曝光後，不少台灣網友認為這個觀察相當精準，紛紛留言「他怎麼知道！好準」、「不說謝謝代表我們已經非常生氣了」、「一怒之下，怒了一下」、「確實呀！因為再開口就是不禮貌的囉，理智線要斷掉的前兆」、「我在外面真的最生氣的就是不說謝謝」、「不說謝謝直接轉頭走人，是真的很嚴重」。
也有人補充，台灣人表達不滿的方式還不只少說一句謝謝，像是「我們憤怒不止不說謝謝！還不說再見！！！氣到不想說」，或是在文字聊天時開始使用句號，甚至連平常習慣的禮貌用語也會消失。甚至有網友笑喊：「服務業表達憤怒的方法就是給他髒髒的零錢+比皺紋還皺的紙鈔。」