民進黨台北市長候選人沈伯洋今（26）晚與前總統蔡英文合體開設直播，吸引27萬人同時在線，登上全球即時直播觀看人數第三名。沈伯洋宣布，明日白天將改由他走訪各地、與市民聊天，時間及地點將在社群公布；晚間「市民之夜」改為線上直播，邀請民眾揪團參加直播派對，讓閃亮的星星佈滿台北。
沈伯洋表示，明日白天本來邀請大家到仁愛路互動，將改成他去看大家，在各個地方出沒、聊天，時間、地點皆會公布在社群，邀請大家來相聚；市民之夜改為線上直播形式後，則鼓勵大家揪團至直播派對現場一起觀看，每成一團就會在地圖成為閃亮星星，期待讓台北佈滿星星。
沈伯洋、蔡英文也一起觀看由導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬特別獻聲的最新影片《講下去，台北才會更好》；接著兩人也聊起沈伯洋的髮型，並開放觀眾投票選擇爆炸頭或現在的短髮，吸引超過7萬人參與，最終77％支持短髮、23％選擇爆炸頭。
兩人也談及去年在德國一起用餐時，沈伯洋餐敘期間曾關心台北市長選舉，當時蔡英文回覆，「首都選舉很重要，需要派一個很強的人」，不知道現在是否有符合？蔡英文說，沈伯洋具有潛力，「現在真的很強、很強了」。
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沈伯洋、蔡英文也一起觀看由導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出及沈伯洋女兒小麻糬特別獻聲的最新影片《講下去，台北才會更好》；接著兩人也聊起沈伯洋的髮型，並開放觀眾投票選擇爆炸頭或現在的短髮，吸引超過7萬人參與，最終77％支持短髮、23％選擇爆炸頭。
兩人也談及去年在德國一起用餐時，沈伯洋餐敘期間曾關心台北市長選舉，當時蔡英文回覆，「首都選舉很重要，需要派一個很強的人」，不知道現在是否有符合？蔡英文說，沈伯洋具有潛力，「現在真的很強、很強了」。
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