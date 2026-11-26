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▲「好好生醫」年度品牌代言人希澈分享合作幕後故事。（圖／翻攝畫面）

韓國天團SUPER JUNIOR成員希澈，25日以年度品牌代言人身分，出席「好好生醫」新品活動。談起與「好好生醫」的合作緣分，希澈笑稱，契機來自隊友藝聲私下推薦。好好生醫表示，此次合作也為品牌產品布局增添新亮點。在與「好好生醫」創辦人理科太太（Evelyn）的訪談中，SUPER JUNIOR希澈展現幽默的一面。希澈指出，自已在音樂特別敏銳，參與猜歌遊戲時，不到一秒就能辨認歌曲名稱，甚至記得專輯發行年份，不過，他笑稱這大概是長期聽歌累積出的反射動作，還自嘲除了音樂外，自己就未必記得這麼清楚。談到此次合作，創辦人Evelyn認為，SUPER JUNIOR希澈在演藝生涯中持續展現多元面貌，無論是舞台上的亮眼表現，或是與隊友、粉絲互動時自然流露的情感，都展現他不同面向的魅力，也與「好好生醫」的品牌精神「把自己過好，我就會發光」相契合。創辦人Evelyn也提到，從過去受到關注的燕窩酸益生菌，到此次新推出的智多勁膠囊，「好好生醫」持續拓展產品線。此外，在開發產品時，除了關注原料與配方，也希望從消費者實際面對的生活需求出發，讓日常保養不再侷限於單一面向。Evelyn透露，未來將持續結合消費者需求、原料研究與產品開發，開發更多適合消費者日常保養的新產品，深化多元保健布局。