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曾演出恐怖電影《咒怨》的日本女星奧菜惠，近日登上YouTube怪談頻道，首度公開自己隱藏多年的童年經驗，她透露自己小學4年級曾在遊樂園被一個陌生男性尾隨，沒想到多年後看電視時，竟然發現那個當年跟蹤自己的人，居然是連續殺人犯宮崎勤，讓她至今想到都毛骨悚然。奧菜惠回憶，自己小學4年級時曾跟家人一起去東京後樂園看馬戲團，趁著中場休息時，她去逛了紀念品店，雖然家人還有妹妹都站在身邊，但卻感覺到身邊有一個戴著方形透明眼鏡的陌生男子，直勾勾地盯著自己看，讓她感到超不舒服。有警覺心的奧菜惠雖然換位置想要躲開，不過不管她怎麼走，都甩不掉那個人的視線，甚至對方還跟上來，讓她嚇得幾乎快哭出來。直到多年後，奧菜惠在看介紹知名連續殺人案件的電視節目時，畫面中出現了死刑犯宮崎勤的照片，她一眼就發現，這就是當年在樂園緊緊盯著自己看的人，「現在想起來我還是覺得毛骨悚然，我也不知道那個人是不是宮崎勤，但就覺得，應該就是吧！」宮崎勤在1988年到1989年間，在東京及埼玉一帶誘拐、殺害4名幼女，後來在2008年被執行死刑，奧菜惠首度在節目中公開這個驚悚過往，也讓主持人們直呼「超級可怕。」