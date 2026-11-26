《愛爾達體育台》球評潘忠韋轉播當下就解釋原因，是強森覺得一壘沒人，但卻沒注意到二壘手已經從身後過來補位了，才造成這次意外。

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捷克差點先馳得點！強森卻發生跑壘失誤

強森為何要發呆？潘忠韋解釋：他以為一壘沒人

原來是強森認為一壘手上來接球，一壘應該是無人狀態，但沒注意到二壘手已經從他身後跑到一壘補位，回頭發現一壘有守備員，回去時就來不及了。

世界棒球12強資格賽晚場迎來焦點戰，地主中國最終靠小球戰術6：1擊敗捷克，4局上捷克原有機會先馳得點，打者敲出內野飛球被一壘手接殺後，一壘跑者強森（Ryan Johnson）竟忘記回壘，被中國隊快傳製造雙殺，化解失分危機，不少球迷怒噴強森為何要發呆，捷克12強資格賽面對中國，被認為是實力接近的兩隊正面交鋒，也可能是爭奪門票的關鍵戰役，比賽前段形成投手大戰，捷克4局上0出局攻占一壘，原本有大好機會搶下首分，結果卻因強森跑壘失誤葬送好局。還原當下情況，打者敲出一壘方向高飛球後，一壘手上前準備接殺，原本在一壘上的強森離壘後目視球，直到一壘手接到球後，也沒有回壘的意思，結果一壘手快傳給補位的二壘手，強森回壘不及，形成雙殺打。許多球迷不解強森看到接殺後為何不回壘，《愛爾達體育台》球評潘忠韋看到當下就馬上點出，本次發生致命跑壘失誤的強森，過去曾效力美國獨立聯盟、小聯盟，後來才歸化捷克，在捷克平時擔任高中英文老師，下班投入棒球訓練，同時他也效力捷克棒球聯賽布爾諾河馬隊（Hroši Brno），今年例行賽打擊率高達3成57，還是二刀流球員，是捷克主力球星之一，但這次跑壘分神，意外葬送好局，讓捷克錯失先馳得點機會。