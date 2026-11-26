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印度最貧困的比哈爾邦（Bihar）近日卻上演一場極盡奢華的世紀婚禮，引發全印度高度關注。當地議員辛格（Anant Singh）為愛女希萬吉（Shivangi Singh）舉辦為期數日的盛大婚禮，並於週三迎來最高潮。這場「皇室級婚禮」不僅動用6座直升機停機坪接待貴賓，更吸引多達50萬人湧入，讓整座村莊宛如大型嘉年華，但也造成地方社區大混亂。根據《BBC》報導，婚禮的主要儀式在納達瓦村（Nadawa）辛格家族祖宅舉行，包括當地議會議長以及多名地方與國家級政要皆親自出席。五度連任莫卡馬（Mokama）選區議員的辛格，本月初在記者會上曾豪語說，「所有人都受邀了...不僅限於比哈爾邦，而是全印度甚至巴基斯坦的人都歡迎」。而在婚禮當地，來參加的民眾果真人山人海。據當地媒體估計，多達50萬名賓客湧入婚禮現場，導致通往巴特那的聯外道路交通癱瘓數小時。為了迎接重量級賓客，村內特別闢建了6座直升機停機坪；臨時廚房內更動員數百名廚師，烹調超過150道佳餚，其中包括高達800萬份的傳統甜點。原本婚禮的重頭戲之一是一場規模龐大的賽馬比賽，主辦方為此特別準備了52匹駿馬。然而，由於圍觀群眾規模實在過於龐大且紛紛不受控地湧入賽道，賽馬被迫在最後一刻宣布順延至週四舉行。一段在社群網路上瘋傳的影片顯示，數萬名觀眾將現場擠得水洩不通，甚至有數百人冒險爬上高壓電塔頂端，只為搶占更好的觀賽視野。辛格上週曾在X分享影片，展示一輛價值超過百萬印度盧比的白色休旅車，宣布這將作為賽馬冠軍的獎品，亞軍與季軍則可獲得一輛機車。雖然辛格未公開婚禮總花費，但據悉新郎從女方家獲得一輛價值2300萬盧比（約新台幣820萬元）的豪車以及大量金銀珠寶。儘管這場婚禮的規模及不上2024年亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）幼子的世紀婚禮，但在每三人就有一人處於「重度貧窮」的比哈爾邦，如此鋪張已引發強烈爭議。比哈爾邦立法委員會成員、辛格的政敵庫馬爾（Neeraj Kumar）便公開呼籲，認為調查機構應徹查婚禮資金的來源。辛格在當地被稱為「小政府」（Chhote Sarkar，印地語意指小領主或迷你政府），也是印度地方政治中典型的「巴胡巴利」（bahubali，意指地方強人領袖）。當地民眾透露，辛格平時出門必有20至25輛車隊護駕；更有地方記者爆料，辛格過去曾因不滿稅務官員上門稽查，竟直接將活蛇纏繞在脖子上現身，當場把官員嚇跑。辛格自2005年首度贏得莫卡馬選區席次後，接連在2010、2015、2020及2025年選舉中蟬聯勝選。根據他去年選前向選舉委員會提交的申報書，他自稱是「擁有企業與農地的社會工作者」，與妻子名下總資產高達10億盧比（約新台幣3.6億元），同時背負超過20起刑事訴訟，罪名涵蓋謀殺、謀殺未遂、勒索與暴動等重罪。據報導，辛格曾多次入獄，過去20年間他唯一失去議員身分的時期是在2022年，當時他因住處被搜出AK-47突擊步槍等軍火而被判刑10年，遭邦議會取消資格；但他隨即獲得保釋並提起上訴，更在去年大選中再度勝出重返議會。此外，他還被列為在去年選舉期間發生的一起謀殺案的主嫌，印度最高法院已下令他必須在12月1日之前向當局投案。曾因此案羈押三個月的辛格在受訪時表示，他將會遵守法院命令。