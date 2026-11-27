皮克敏手遊《Pikmin Bloom》2026年12月主線活動公開，官方將推出全新「手搖鈴飾品皮克敏」，並復刻2025年的「裝飾飾品皮克敏」和「裝飾球飾品皮克敏」，2026年12月蒐集任務目標則是「雪花球」，完成活動任務就能逐步解鎖4款活動主題 Mii 服裝。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》12月飾品
《Pikmin Bloom》官方說明，今年12月全新的「手搖鈴飾品皮克敏」將首度登場，皮克敏會配戴應景聖誕節的手搖鈴，玩家每完成一項活動挑戰任務，就能隨機獲得獎勵，可能是雪花球、花苗、花瓣或其他道具。正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，玩家還保證能獲得一棵金色花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》12月收集獎勵
2026年12月1日至12月31日期間，《Pikmin Bloom》會發送兩組「收集雪花球」的任務，其中一組任務提供活動限定的4種Mii服裝，另一組任務則會提供多種獎勵供玩家選擇。
📌1500個雪花球：合唱團貝雷帽
📌4500個雪花球：鈴鐺髮飾
📌8000個雪花球：長版合唱團披風
📌12200個雪花球：荷葉邊合唱團披風
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》12月「奇異蘑菇」
《Pikmin Bloom》12月蘑菇主打「奇異蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型奇異蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且12月最後一個周末額外增加2天。
📌巨型奇異蘑菇出現時間
■12月5日（星期六）－12月6日（星期日）
■12月12日（星期六）－12月13日（星期日）
■12月19日（星期六）－12月20日（星期日）
■12月26日（星期六）－12月27日（星期日）
■12月30日（星期三）至12月31日（星期四）
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《Pikmin Bloom》官方說明，今年12月全新的「手搖鈴飾品皮克敏」將首度登場，皮克敏會配戴應景聖誕節的手搖鈴，玩家每完成一項活動挑戰任務，就能隨機獲得獎勵，可能是雪花球、花苗、花瓣或其他道具。正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，玩家還保證能獲得一棵金色花苗。
2026年12月1日至12月31日期間，《Pikmin Bloom》會發送兩組「收集雪花球」的任務，其中一組任務提供活動限定的4種Mii服裝，另一組任務則會提供多種獎勵供玩家選擇。
📌1500個雪花球：合唱團貝雷帽
📌4500個雪花球：鈴鐺髮飾
📌8000個雪花球：長版合唱團披風
📌12200個雪花球：荷葉邊合唱團披風
《Pikmin Bloom》12月蘑菇主打「奇異蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型奇異蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且12月最後一個周末額外增加2天。
📌巨型奇異蘑菇出現時間
■12月5日（星期六）－12月6日（星期日）
■12月12日（星期六）－12月13日（星期日）
■12月19日（星期六）－12月20日（星期日）
■12月26日（星期六）－12月27日（星期日）
■12月30日（星期三）至12月31日（星期四）