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周五水氣減少 中南部白天高溫上看29度

▲明日白天氣溫回升，中南部及台東高溫可達27至29度；周六（28日）東北季風再增強，北部及東半部轉涼，清晨低溫約15至17度，周一起逐步回暖，12月3日至5日各地大致穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六東北季風增強 北部、東半部清晨剩15度

▲明（27）日東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部及恆春半島偶有零星雨，其他地區多雲到晴。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周東北季風減弱 12月初各地氣溫回升

明（27）日水氣逐漸減少，北部、東半部及恆春半島仍有局部零星短暫雨，其他地區大致維持多雲到晴。中央氣象署表示，周五各地氣溫持續回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約24至25度，中南部及台東可達27至29度，清晨中部以北及東北部低溫約18至19度。周六（28日）東北季風再度增強，北部及東半部轉涼，周末清晨低溫約15至17度；下周一（30日）起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，12月初各地大致維持晴到多雲。明（27）日環境風場轉為微弱偏北風，水氣較前一天減少，北部、東半部及恆春半島雲量稍多，偶有零星短暫雨，其他地區則以多雲到晴為主。隨著雲量減少，各地氣溫逐步回升，白天感受舒適溫暖。高溫則是苗栗以北及宜蘭、花蓮約24至25度，中南部及台東約27至29度；低溫方面，中部以北及東北部約18至19度，其他地區20至21度，早晚仍有涼意，早出晚歸可適時添加衣物。離島部分，澎湖晴時多雲，氣溫21至25度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至20度。空氣品質方面，環境部預報指出，27日風向轉為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物較容易累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖則為「普通」等級。周六（28日）東北季風再度增強，帶來較乾冷的空氣，各地早晚氣溫下降，天氣大多維持多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，清晨基隆北海岸與大台北山區也可能出現短暫降雨。周日（29日）東北季風持續影響，早晚仍偏涼；周一（30日）起季風逐漸減弱，不過清晨仍有涼意。預計11月29日至12月2日，各地大致為晴到多雲，僅東半部偶有零星短暫雨。溫度方面，11月28日至29日北部及東半部高溫約21至23度，中南部約26至29度；低溫部分，中部以北及東半部約15至17度，南部約18至20度。離島地區，周末澎湖高溫約23至24度、低溫21至22度；金門高溫21至24度、低溫16至18度；馬祖高溫17至20度、低溫15至17度。11月30日至12月2日東北季風逐漸減弱，台灣各地高溫約24至30度，低溫約15至19度。離島方面，澎湖高溫23至25度、低溫20至21度；金門高溫21至23度、低溫15至18度；馬祖高溫20至22度、低溫14至17度。12月3日至5日環境轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。