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《庫洛魔法使》25週年限定海報今天開搶！買2張電影票就能拿

▲《庫洛魔法使》25週年限定紀念海報實體曝光！「翔」款（左）採用滿版珍珠墨印刷，「花」款（右）只要輕輕摩擦花朵圖案，就能散發淡雅花香。（圖／木棉花提供）

《庫洛魔法使》劇場版在演什麼？小櫻、小狼迎來重要感情篇章

▲《庫洛魔法使》劇場版此次重映特別加映短篇動畫《包在小可身上！》，小可與斯比將為了章魚燒上演一連串爆笑鬧劇。（圖／木棉花提供）

▲《庫洛魔法使》劇場版首週特典為CLAMP繪製的A3限定海報，11月27日至12月3日期間購買2張電影票，即可一次獲得「花」、「翔」2款海報。（圖／木棉花提供）

《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》於今（27）日全台重新上映，不只同步推出日文原音、經典中文配音雙版本，還驚喜加映小可與斯比的搞笑短篇《包在小可身上！》。最特別的是，片商木棉花推出25週年限定紀念海報，只要在上映首週購買2張電影票，就能一次收藏2款海報，其中一款只要輕輕摩擦，竟然還會散發淡雅花香，想收藏的粉絲可別錯過！為了回饋影迷，片商木棉花推出首週限定特典，採用日本為《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》25週年重映特別繪製的 CLAMP 限定圖，打造「花」、「翔」2款紀念海報，並加入不同的特殊工藝。其中「花」款海報最大亮點就是香氛設計，只要輕輕摩擦海報上的花朵圖案，就能聞到淡雅花香；「翔」款則採用滿版珍珠墨印刷，呈現朦朧夢幻的視覺效果。粉絲不必二選一，只要購買2張電影票，就能一次將2款海報帶回家。📌活動時間：11月27日至12月3日📌活動地點：全台上映戲院📌領取條件：購買本片電影票2張📌限定贈品：「CLAMP繪製電影限定海報」1組（共2款）📌注意事項：數量有限，送完為止由日本漫畫家團體 CLAMP 創作的《庫洛魔法使》，自1998年推出電視動畫以來，至今已陪伴粉絲28年。《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》承接電視動畫結局，故事描述小櫻再次遇見已返回香港的李小狼。正當她鼓起勇氣想向對方表達自己的心意時，原以為早已封印的庫洛牌竟再次現身，甚至連自身魔力也開始逐漸消失。面對突如其來的危機，小櫻將如何迎接身為庫洛魔法使的最終挑戰？此次台灣重映也同步推出日文原音及經典中文配音版本，讓粉絲能透過熟悉的角色聲音，再次重溫童年回憶，以及小櫻與小狼之間青澀又真摯的感情。除了劇場版正片，這次重映還特別加映短篇動畫《包在小可身上！》，由人氣角色小可與斯比擔綱主角，描述兩人為了章魚燒引發一連串爆笑鬧劇。木棉花也特別提醒影迷，看完正片後先別急著離場，才不會錯過這段可愛又逗趣的特別篇章。