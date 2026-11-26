選前之夜取消後，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（26）晚宣布，明日白天將改由他走訪各地、與市民聊天，競辦晚間公布相關流程，除了展開「出來投，一定贏！」全市大車掃外，也會在6處舉辦肥皂箱活動，屆時沈將在每站發表約15分鐘談話。
沈伯洋直播表示，明日白天本來邀請大家到仁愛路互動，將改成他去看大家，在各個地方出沒、聊天，時間、地點皆會公布在社群，邀請大家來相聚；市民之夜改為線上直播形式後，則鼓勵大家揪團至直播派對現場一起觀看，每成一團就會在地圖成為閃亮星星，期待讓台北佈滿星星。
競辦稍早公布相關行程，上午9時30分到下午5時舉辦「出來投，一定贏！」沈伯洋全市大車掃，將從北平東路的競選總部出發，接著到中正萬華肥皂箱（龍山寺對面）、士林北投肥皂箱（台北表演藝術中心）、中山大同肥皂箱（林森公園）、內湖南港肥皂箱（南港展覽館2A出口外）、松山信義肥皂箱（國父紀念館前）、終點站大安肥皂箱（大安森林公園站3號出口外）；不過，沈伯洋全程不下車，將於6個肥皂箱站點，分別發表約15分鐘談話。
路線如下：
北平東路30-1號(沈伯洋市長候選人競選總部)＞左轉紹興北街＞直行紹興南街＞右轉仁愛路一段＞圓環左轉中山南路＞右轉愛國西路＞左轉南寧路＞右轉和平西路三段＞右轉西園路一段＞右轉廣州街＞抵達廣州街211號（龍山寺）>直行廣州街>右轉康定路>左轉艋舺大道>直行艋舺大道>直行中華路二段>直行中華路一段>直行塔城街>右轉南京西路>左轉重慶北路一段>直行重慶北路二、三、四段>右轉中正路>直行百齡橋>直行中正路>右轉基河路>抵達劍潭路1號(台北表演藝術中心)>直行基河路>左轉通河街>右轉中山北路四段>直行中山橋>直行中山北路三段>右轉民生西路>右轉承德路>右轉民權西路>右轉新生北路二段>右轉南京東路一段>抵達南京東路一段83號(林森公園)>右轉林森北路>右轉長春路>右轉復興北路>直行復興南路一段>左轉忠孝東路四段>左轉基隆路一段>右轉八德路四段>右轉松山路>直行松山路>左轉永吉路>左轉忠孝東路六段>直行忠孝東路七段>左轉研究院路一段>直行經貿二路>右轉經貿二路105巷>右轉經貿一路>抵達南港路一段32號（南港展覽館站2A出口外）>直行南港路一段>左轉研究院路一段>右轉忠孝東路七段>直行忠孝東路六、五段>左轉松仁路>右轉松高路>左轉市府路>右轉仁愛路四段北側>抵達仁愛路四段（國父紀念館仁愛路側，中軸廣場口）>經仁愛圓環至仁愛路四段南側>直行仁愛路三段南側>左轉建國南路一段>直行建國南路二段>右轉和平東路二段>右轉新生南路二段>右轉信義路三段>抵達信義路三段100號(大安森林公園站3號出口外)
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競辦稍早公布相關行程，上午9時30分到下午5時舉辦「出來投，一定贏！」沈伯洋全市大車掃，將從北平東路的競選總部出發，接著到中正萬華肥皂箱（龍山寺對面）、士林北投肥皂箱（台北表演藝術中心）、中山大同肥皂箱（林森公園）、內湖南港肥皂箱（南港展覽館2A出口外）、松山信義肥皂箱（國父紀念館前）、終點站大安肥皂箱（大安森林公園站3號出口外）；不過，沈伯洋全程不下車，將於6個肥皂箱站點，分別發表約15分鐘談話。
路線如下：
北平東路30-1號(沈伯洋市長候選人競選總部)＞左轉紹興北街＞直行紹興南街＞右轉仁愛路一段＞圓環左轉中山南路＞右轉愛國西路＞左轉南寧路＞右轉和平西路三段＞右轉西園路一段＞右轉廣州街＞抵達廣州街211號（龍山寺）>直行廣州街>右轉康定路>左轉艋舺大道>直行艋舺大道>直行中華路二段>直行中華路一段>直行塔城街>右轉南京西路>左轉重慶北路一段>直行重慶北路二、三、四段>右轉中正路>直行百齡橋>直行中正路>右轉基河路>抵達劍潭路1號(台北表演藝術中心)>直行基河路>左轉通河街>右轉中山北路四段>直行中山橋>直行中山北路三段>右轉民生西路>右轉承德路>右轉民權西路>右轉新生北路二段>右轉南京東路一段>抵達南京東路一段83號(林森公園)>右轉林森北路>右轉長春路>右轉復興北路>直行復興南路一段>左轉忠孝東路四段>左轉基隆路一段>右轉八德路四段>右轉松山路>直行松山路>左轉永吉路>左轉忠孝東路六段>直行忠孝東路七段>左轉研究院路一段>直行經貿二路>右轉經貿二路105巷>右轉經貿一路>抵達南港路一段32號（南港展覽館站2A出口外）>直行南港路一段>左轉研究院路一段>右轉忠孝東路七段>直行忠孝東路六、五段>左轉松仁路>右轉松高路>左轉市府路>右轉仁愛路四段北側>抵達仁愛路四段（國父紀念館仁愛路側，中軸廣場口）>經仁愛圓環至仁愛路四段南側>直行仁愛路三段南側>左轉建國南路一段>直行建國南路二段>右轉和平東路二段>右轉新生南路二段>右轉信義路三段>抵達信義路三段100號(大安森林公園站3號出口外)
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