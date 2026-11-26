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▲2027世界12強資格賽，捷克隊與中國隊擊球落點圖。（圖／記者陳柏翰製圖）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）今（26）日於中國中山市點燃戰火，地主中國隊靠著招牌的「小球戰術」，以6：1擊退捷克隊，取得資格賽首勝。此役可以用「以柔克剛」來形容中國隊，全場下達8次短打僅1次失敗，12支安打中有6支內野安打；從WBSC官網的落點圖來看，捷克隊投手丘周圍「密密麻麻」，被11顆球包覆住，造成內野守備陣腳大亂，最終付出慘痛代價。中國隊這套速度戰面對英國隊、尼加拉瓜隊是否同樣管用，仍值得觀察。中國隊首戰面對捷克隊，就如同主帥陳彪所言，最鮮明的特色是大膽且充滿企圖心。此役中國隊「小球戰術」發揮極致，頻頻利用速度壓迫對手，全場跑出3次盜壘，並搭配出其不意的短打戰術製造得分，整場比賽下達8次短打，僅1次失敗、4次成功推進、3次跑出內野安打。中國隊究竟多愛點？從WBSC官網的擊球落點圖來看，捷克隊打擊時投手丘附近的球僅3顆，中國隊進攻時則是「密密麻麻」，多達11顆球包住投手丘，讓捷克隊內野守備疲於奔命，也形成傳球失誤，且4次失誤全跟短打有關聯，最後都導致失分。此外，陳彪對中國隊的守備非常自豪，更直言是主要優勢、球隊的第一道防線。從首戰的比賽過程中可以看見，中國隊防守穩定性優於捷克隊，5局上無人出局滿壘，索旭迪與欒臣臣合力策動雙殺，7局上黎凝佶精彩的牽制，從中都可看出防守對比賽勝負的重要性。中國隊此役拿下首勝，接下來將迎戰實力比捷克隊更堅強的英國隊與尼加拉瓜隊，這套「以柔克剛」的打法能否在後續比賽奏效，仍值得觀察。不過可以預期的是，中國隊明（27）日仍會在比賽前段不斷測試英國隊內野守備，若能以速度壓迫對手，並轉換成得分契機，何樂而不為。