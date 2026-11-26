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明天是台北市長大選的選前之夜，綠營沈伯洋取消原定仁愛路實體造勢並改以線上直播與白天走訪取代，藍營蔣萬安則將在凱道舉辦「勝選之夜」，台北101董事長賈永婕今（26）日也公開明天晚間的私人行程，「我已經決定好了」，透露將在待在家裡布置聖誕樹，準備迎接即將返家的孩子們。今天晚間，賈永婕發文表示，很多好朋友、媒體朋友甚至朋友的朋友，還有路上偶遇的陌生人，最近都很好奇地問她「明天晚上要做什麼？要去哪裡？」對此，賈永婕表示自己已經決定好了，「我要給自己一個難得安靜的週末夜晚，待在家裡，布置聖誕樹，準備迎接即將歸巢的孩子們。」賈永婕說，布置聖誕樹是一家人從小到大一直保有的傳統，不管工作再忙，自己都要讓孩子們感受到這份儀式感，「12月時一回家就能看見一棵充滿幸福感的聖誕樹，感受到家的溫暖」，並呼籲大家前來台北101感受聖誕節氣氛，文末，她意有所指地說：「當然，我也祈禱，因為，我心中有所期待。」貼文一發出，網友紛紛表示：「還以為主持人可以是你跟康永哥」、「我也祈禱，因為，我們心中都有所期待！洋流加油」、「妳484想偷偷跟我們一樣在家裡看直播」、「願我們心中的願景能如期而至」、「禮拜五好好在家陪陪家人，禮拜六好心情去投票！」