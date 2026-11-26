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▲蔡英文與沈伯洋合體直播。（圖／沈伯洋YouTube）

前總統蔡英文今（26）晚與民進黨台北市長候選人沈伯洋合體直播，蔡也唸出一段話，獻給10歲的沈伯洋，「我也希望你要勇敢，但是你不需要每一次都那麼勇敢」、「想告訴你，你不需要成為一個完美的大人，你只要記得長大以後，還是要認真生活、關心別人」。沈伯洋晚間與蔡英文合體開設直播，吸引27萬人同時在線，登上全球即時直播觀看人數第三名。在直播設計橋段中，沈伯洋必須戴上耳機，因此聽不到聲音，由蔡英文跟10歲時的沈伯洋說一段話。蔡英文說，「嗨，10歲的沈伯洋，長大以後，你的人生會經歷很多的事情，你會遇到很多支持你的人，也會遇到很多不理解你的人，有時候你可能會覺得很委屈、覺得累，甚至懷疑自己做的這麼多事情，到底有沒有用」。蔡英文提醒，「我希望你要保持樂觀，你未來要做的每一件事情，都不會白費功夫，我們想要的那個理想的世界，或許不是我們這一代可以完全看到，但是只要有人開始做，就會開始有改變，即使我們走不到終點，也會有更多的人沿著我們走過的路繼續往前走，總有一天，我相信我們會到達那個地方的」。蔡英文提到，「我也希望你要勇敢，但是你不需要每一次都那麼勇敢，也不需要什麼事情都一個人自己承擔，累的時候可以休息，難過的時候可以告訴你身邊的人，因為你有愛你的人，也有很多跟你一樣溫暖的人陪伴著你」。蔡英文說，「我想告訴你，你不需要成為一個完美的大人，你只要記得長大以後，還是要認真生活、關心別人，還有，不要忘記那個看到不公平的事情的時候，就忍不住要站出來替別人說話的那個小男生，不要把他弄丟了」。