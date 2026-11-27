Netflix《魔鬼的計謀3：死亡重啟》於2026年11月24日播出第14集大結局。本季最大賽制變革為取消「皮斯歸零直接淘汰」，改以每日主賽與監獄賽決定去留，且淘汰者可選擇前往神秘「流配地」進行敗部復活戰，通過「神的考驗」便能重返主賽場。本季集結Junior神童、河錫辰、鄭泫揆、金東載、張東民等好手，本篇介紹參賽者以及最終結局、淘汰順序。
🖊️16位參賽者基本資料與 IG 名單
本季採用「主賽場／監獄賽」與「流配地復活賽」雙線並進機制，以下依序整理各階段淘汰名單與最終排名：
1. 主賽與監獄賽淘汰紀錄（落入流配地）
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- 張東民：搞笑藝人，《The Genius》等生存實境秀五冠王｜IG：
@dongminong
- 洪榛浩：前職業電競選手、撲克玩家，《The Genius》初代冠軍｜IG：
@jinhoda2
- 吳炫旻：數學講師、KAIST畢業，《The Genius》第三季亞軍｜IG：
@o.h.math
- 河錫辰：演員、漢陽大學機械工程系，《魔鬼的計謀》第一季冠軍｜IG：
@haseokjin
- 鄭泫揆：大學生（首爾大學），《魔鬼的計謀》第二季冠軍｜IG：
@am01h23m
- 金東載：職業撲克玩家、高麗大學生，《魔鬼的計謀》第一季參賽者｜IG：
@doongjae
- XITSUH：饒舌歌手，《血之遊戲》第2、3季參賽者｜IG：
@xitsuh
- Yurisa：模特兒、YouTuber，門薩會員（IQ 156）｜IG：
@risa.yu
- 神童：Super Junior 成員、綜藝主持人｜IG：
@earlyboysd
- 玄京烈：Google 軟體工程師、首爾大學電腦工程博士，《Society Game》參賽者｜IG：
@kyunglyulhyun
- 尊朴 / John Park：創作歌手、美國西北大學畢業，《Time Hotel》冠軍｜IG：
@johnparkgram
- JaeJae：節目企劃製作人、知名網路主持人｜IG：
@happy_jae_jae
- Nucksal：實力派饒舌歌手，《Show Me The Money 6》亞軍｜IG：
@nucksal
- 李陶：地理科教育名師，戀綜《母胎單身戀愛大作戰》出演者｜IG：
@yidoforyou
- 張星銀 / Stella Jang：創作歌手，法國名校畢業、精通6國語言｜IG：
@interstellajang
- 鄭元泳：LG U+ IT開發專案經理、桌遊玩家，門薩會員｜IG：
@jwy_jwy_
本季採用「主賽場／監獄賽」與「流配地復活賽」雙線並進機制，以下依序整理各階段淘汰名單與最終排名：
1. 主賽與監獄賽淘汰紀錄（落入流配地）
- DAY 1：主賽《二選一》淘汰李陶、Nucksal；監獄賽《限重13》淘汰張星銀、洪榛浩。
- DAY 2：主賽《神秘交易所》淘汰神童；監獄賽《俄羅斯輪盤》淘汰河錫辰、JaeJae。
- DAY 3：主賽《寶石黑市》淘汰吳炫旻；監獄賽《存錢筒》淘汰鄭泫揆（第8集因恐慌症發作不適，主動退賽）。
- DAY 4：主賽《拍賣賓果》淘汰金東載；監獄賽《牆壁圍棋2》淘汰Yurisa。
- DAY 5：主賽《藏詞中作戰》淘汰鄭元泳；監獄賽《方程式塔》淘汰XITSUH。
- DAY 6（準決賽前夕）：主賽《要牌，停牌》淘汰鄭元泳；監獄賽《遞次分配》淘汰尊朴、JaeJae。
- 第16名（流配賽第1場《拼圖挑戰》）：李陶 正式淘汰。
- 第14、15名（流配賽第2場《大家來找碴》）：洪榛浩、Nucksal 正式淘汰。
- 第13名（流配賽第3場《秘密代碼》）：神童 正式淘汰。
- 主動退賽：鄭泫揆（第8集因身體不適退賽）。
- 第12名（流配賽第4場《數迴》）：張星銀 正式淘汰。
- 任務失敗出局（第9集《神的考驗》）：河錫辰 挑戰失敗正式淘汰（同場由 JaeJae 成功破解魔方陣通過考驗，成為首位復活重返主賽場的玩家）。
- 流配賽第5場《對稱拼圖》：吳炫旻 正式淘汰。
- 流配賽第6場《萬國旗》：金東載 正式淘汰。
- 流配賽第7場《數方型》：Yurisa 正式淘汰。
- 流配賽第8場《得分五子旗》：XITSUH 正式淘汰（鄭元泳贏得最後流配賽資格並通過考驗，成功復活重返主賽場）。
- 止步五強（DAY 6～DAY 7 準決賽出局）：鄭元泳、尊朴、JaeJae。
- 亞軍：張東民在總決賽先拿下第一局《卡牌將棋》，但在第二局《顏色連線》與第三局《方程式訊號燈》接連落敗，無緣達成生存秀六連霸。
- 最終冠軍：玄京烈，以黑馬之姿逆轉擊敗張東民，抱走2億韓元獎金。