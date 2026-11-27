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▲張東民（左上起）、洪榛浩、吳炫旻、河錫辰（左下起）、鄭泫揆、金東載。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

張東民 ：搞笑藝人，《The Genius》等生存實境秀五冠王｜IG： @dongminong





：搞笑藝人，《The Genius》等生存實境秀五冠王｜IG： 洪榛浩 ：前職業電競選手、撲克玩家，《The Genius》初代冠軍｜IG： @jinhoda2





：前職業電競選手、撲克玩家，《The Genius》初代冠軍｜IG： 吳炫旻 ：數學講師、KAIST畢業，《The Genius》第三季亞軍｜IG： @o.h.math





：數學講師、KAIST畢業，《The Genius》第三季亞軍｜IG： 河錫辰 ：演員、漢陽大學機械工程系，《魔鬼的計謀》第一季冠軍｜IG： @haseokjin





：演員、漢陽大學機械工程系，《魔鬼的計謀》第一季冠軍｜IG： 鄭泫揆 ：大學生（首爾大學），《魔鬼的計謀》第二季冠軍｜IG： @am01h23m





：大學生（首爾大學），《魔鬼的計謀》第二季冠軍｜IG： 金東載 ：職業撲克玩家、高麗大學生，《魔鬼的計謀》第一季參賽者｜IG： @doongjae





：職業撲克玩家、高麗大學生，《魔鬼的計謀》第一季參賽者｜IG： XITSUH ：饒舌歌手，《血之遊戲》第2、3季參賽者｜IG： @xitsuh



▲XITSUH（左上起）、Yurisa、神童、玄京烈（左下起）、尊朴、JaeJae。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

：饒舌歌手，《血之遊戲》第2、3季參賽者｜IG： Yurisa ：模特兒、YouTuber，門薩會員（IQ 156）｜IG： @risa.yu





：模特兒、YouTuber，門薩會員（IQ 156）｜IG： 神童 ：Super Junior 成員、綜藝主持人｜IG： @earlyboysd





：Super Junior 成員、綜藝主持人｜IG： 玄京烈 ：Google 軟體工程師、首爾大學電腦工程博士，《Society Game》參賽者｜IG： @kyunglyulhyun





：Google 軟體工程師、首爾大學電腦工程博士，《Society Game》參賽者｜IG： 尊朴 / John Park ：創作歌手、美國西北大學畢業，《Time Hotel》冠軍｜IG： @johnparkgram





：創作歌手、美國西北大學畢業，《Time Hotel》冠軍｜IG： JaeJae ：節目企劃製作人、知名網路主持人｜IG： @happy_jae_jae



▲Nucksal（左上）、李陶（右上）、張星銀（左下）、鄭元泳（右下）。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

：節目企劃製作人、知名網路主持人｜IG： Nucksal ：實力派饒舌歌手，《Show Me The Money 6》亞軍｜IG： @nucksal





：實力派饒舌歌手，《Show Me The Money 6》亞軍｜IG： 李陶 ：地理科教育名師，戀綜《母胎單身戀愛大作戰》出演者｜IG： @yidoforyou





：地理科教育名師，戀綜《母胎單身戀愛大作戰》出演者｜IG： 張星銀 / Stella Jang ：創作歌手，法國名校畢業、精通6國語言｜IG： @interstellajang





：創作歌手，法國名校畢業、精通6國語言｜IG： 鄭元泳：LG U+ IT開發專案經理、桌遊玩家，門薩會員｜IG： @jwy_jwy_





DAY 1 ：主賽《二選一》淘汰李陶、Nucksal；監獄賽《限重13》淘汰張星銀、洪榛浩。





：主賽《二選一》淘汰李陶、Nucksal；監獄賽《限重13》淘汰張星銀、洪榛浩。 DAY 2 ：主賽《神秘交易所》淘汰神童；監獄賽《俄羅斯輪盤》淘汰河錫辰、JaeJae。





：主賽《神秘交易所》淘汰神童；監獄賽《俄羅斯輪盤》淘汰河錫辰、JaeJae。 DAY 3 ：主賽《寶石黑市》淘汰吳炫旻；監獄賽《存錢筒》淘汰鄭泫揆（第8集因恐慌症發作不適，主動退賽）。





：主賽《寶石黑市》淘汰吳炫旻；監獄賽《存錢筒》淘汰鄭泫揆（第8集因恐慌症發作不適，主動退賽）。 DAY 4 ：主賽《拍賣賓果》淘汰金東載；監獄賽《牆壁圍棋2》淘汰Yurisa。





：主賽《拍賣賓果》淘汰金東載；監獄賽《牆壁圍棋2》淘汰Yurisa。 DAY 5 ：主賽《藏詞中作戰》淘汰鄭元泳；監獄賽《方程式塔》淘汰XITSUH。





：主賽《藏詞中作戰》淘汰鄭元泳；監獄賽《方程式塔》淘汰XITSUH。 DAY 6（準決賽前夕）：主賽《要牌，停牌》淘汰鄭元泳；監獄賽《遞次分配》淘汰尊朴、JaeJae。





第16名（流配賽第1場《拼圖挑戰》） ：李陶 正式淘汰。





：李陶 正式淘汰。 第14、15名（流配賽第2場《大家來找碴》） ：洪榛浩、Nucksal 正式淘汰。





：洪榛浩、Nucksal 正式淘汰。 第13名（流配賽第3場《秘密代碼》） ：神童 正式淘汰。





：神童 正式淘汰。 主動退賽 ：鄭泫揆（第8集因身體不適退賽）。





：鄭泫揆（第8集因身體不適退賽）。 第12名（流配賽第4場《數迴》） ：張星銀 正式淘汰。





：張星銀 正式淘汰。 任務失敗出局（第9集《神的考驗》） ：河錫辰 挑戰失敗正式淘汰（同場由 JaeJae 成功破解魔方陣通過考驗，成為首位復活重返主賽場的玩家）。





：河錫辰 挑戰失敗正式淘汰（同場由 JaeJae 成功破解魔方陣通過考驗，成為首位復活重返主賽場的玩家）。 流配賽第5場《對稱拼圖》 ：吳炫旻 正式淘汰。





：吳炫旻 正式淘汰。 流配賽第6場《萬國旗》 ：金東載 正式淘汰。





：金東載 正式淘汰。 流配賽第7場《數方型》 ：Yurisa 正式淘汰。





：Yurisa 正式淘汰。 流配賽第8場《得分五子旗》：XITSUH 正式淘汰（鄭元泳贏得最後流配賽資格並通過考驗，成功復活重返主賽場）。





止步五強（DAY 6～DAY 7 準決賽出局） ：鄭元泳、尊朴、JaeJae。





：鄭元泳、尊朴、JaeJae。 亞軍 ：張東民在總決賽先拿下第一局《卡牌將棋》，但在第二局《顏色連線》與第三局《方程式訊號燈》接連落敗，無緣達成生存秀六連霸。





：張東民在總決賽先拿下第一局《卡牌將棋》，但在第二局《顏色連線》與第三局《方程式訊號燈》接連落敗，無緣達成生存秀六連霸。 最終冠軍：玄京烈，以黑馬之姿逆轉擊敗張東民，抱走2億韓元獎金。





Netflix《魔鬼的計謀3：死亡重啟》於2026年11月24日播出第14集大結局。本季最大賽制變革為取消「皮斯歸零直接淘汰」，改以每日主賽與監獄賽決定去留，且淘汰者可選擇前往神秘「流配地」進行敗部復活戰，通過「神的考驗」便能重返主賽場。本季集結Junior神童、河錫辰、鄭泫揆、金東載、張東民等好手，本篇介紹參賽者以及最終結局、淘汰順序。本季採用「主賽場／監獄賽」與「流配地復活賽」雙線並進機制，以下依序整理各階段淘汰名單與最終排名：進入流配地的選手需每天進行「流配賽」控管人數（敗者正式出局），並破解謎題挑戰「神的考驗」以重返主賽：