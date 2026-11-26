我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 潘孟安也特別送上屏東萬丹的紅豆餅，讓奔波選戰的賴瑞隆補充體力、繼續衝刺。兩人隨即在車上直接上演「吃播」互動。（圖／翻攝畫面）

▲ 車隊所經之處湧現大批應援人潮，剛通過一個路口，下一個路口隨即又是一大群支持者簇擁揮手，現場氣氛溫馨熱烈。（圖／翻攝畫面）

總統府秘書長潘孟安今（26）日陪同民進黨高雄市長候選人賴瑞隆繼續車隊掃街。車隊再度駛入長期栽培賴瑞隆的「起家厝」前鎮區，走訪熟悉的大街小巷，賴瑞隆沿途向在地的鄉親與長輩表達由衷感謝，同時也懇託市民持續給予支持，讓他更上一層樓，為高雄的未來發展加倍打拚。潘孟安表示，總統賴清德特別請他在選戰最後衝刺階段南下為賴瑞隆加油打氣，展現支持「南方崛起」理念的決心。他也以前屏東縣長的身分向高屏鄉親誠摯請託，呼籲大家支持賴瑞隆順利接棒高雄市長，同時力挺前鎮、小港選區的三位議員候選人揮出「全壘打」，全力達成「市長過關、議會過半」的目標。潘孟安指出，「高屏就像一家人」，兩地生活往來密切，城市發展更是緊緊相扣。他表示，高雄在歷任市長一步步打下基礎後，已從傳統工業城市走向科技新城，也成為兼具文化底蘊的宜居城市。展望未來，從亞洲新灣區的文創發展、亞洲資產管理中心，到串聯嘉義、台南、高雄與屏東的「南台灣大矽谷」計畫，都需要中央與地方攜手推動。潘孟安期盼賴瑞隆能延續高雄既有的施政成果，進一步帶動南台灣整體的區域發展。針對台北市長候選人沈伯洋將選前之夜改為線上直播。潘孟安除了感謝賴瑞隆與屏東縣長周春米率先響應這項體貼市嗯嗯對吧民的決定外，也呼籲各地民進黨候選人在27日晚間同步串聯聲援，並強調「各縣市的選前之夜，也是沈伯洋的選前之夜」。在車隊正式出發前，潘孟安也特別送上屏東萬丹的紅豆餅，讓奔波選戰的賴瑞隆補充體力、繼續衝刺。兩人隨即在車上直接上演「吃播」互動，為緊湊的掃街行程增添不少溫暖氣氛；車隊行進過程中，沿途更有暖心支持者特地遞上飲料、手工肥皂、自製手舉牌與小物應援，展現高雄人的熱情。回到賴瑞隆最熟悉的前鎮區，沿街皆可見在地鄉親對他的支持。車隊所經之處湧現大批應援人潮，剛通過一個路口，下一個路口隨即又是一大群支持者簇擁揮手，現場氣氛溫馨熱烈。賴瑞隆也再次向沿途相挺的鄉親致意，強調將在選戰最後關頭全力以赴，爭取更多市民的認同與支持。