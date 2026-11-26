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挑水果都會挑！黃珊珊嘆選舉反交出判斷：被仇恨對立左右

支持不代表一輩子欠他票！黃珊珊：選民不是誰的基本盤

選戰進入最後倒數，前台北市副市長黃珊珊今（26）日晚間在臉書發文表示，民眾平常買水果、手機都會仔細挑選，但投票選的是掌握預算與公權力的人，「選錯一個掌權的人，是沒有退貨鍵可以按的」，呼籲選民不要被恐懼、仇恨或意識形態左右，不該含淚、含恨吞下不喜歡的選擇，在投票所布幕拉下時應「做自由的自己」。黃珊珊以「對生活會挑來挑去，選舉豈可將就？」為題發文表示，民眾去市場買水果都會拿起來看一看、捏一捏並問老闆甜不甜，買手機要比規格與價格，買衣服要摸材質、試尺寸；然而一到選舉，很多人反而輕易交出自己的判斷，受出身觀念、新聞標題、網路抹黑或恐懼仇恨情緒影響，反倒將候選人做過什麼、能力好不好擺到最後面。黃珊珊認為，政治離生活並不遠，每天走的路是否安全、公車捷運是否方便、孩子受什麼教育、年輕人找不找得到工作、生病有沒有醫療資源、爸媽老了能不能被好好照顧，每一件都跟政治決定有關。她直言，買錯衣服可以不穿，吃到難吃的餐廳下次不去就好，但投票選的是掌握預算、法規與公權力的人，「選錯一個掌權的人，是沒有退貨鍵可以按的」，錯誤決定可能要花好多年才修得回來，浪費掉的預算是大家繳的稅。黃珊珊強調，選舉時的挑剔是對自己的生活負責，選民至少可以多聽、多看、多想，檢視候選人說過的話、提出來的政見、碰到不同意見時會耐心溝通還是先貼標籤，以及想要權力是為了解決問題還是自身利益；這些問題不能因為立場相近就跳過不問，也不能因為討厭另一位，就放棄檢查眼前這一個人。她呼籲選民多看原始資料、多查過去紀錄，不要只看剪輯或只聽口號，並強調「支持，不代表從此就不能監督，更不代表這輩子都欠他票」。黃珊珊說，選民不是誰的基本盤，也不是計算表上的一個數字，沒有人應該含淚、含恨勉強吞下一個自己都不喜歡的選擇；投票所的布幕是最自由的地方，布幕拉下只有自己決定，秘密投票就是要讓人民「做自由的自己」。最後，在文末，黃珊珊再度引用她2022年參選台北市長時的金句「你不是藍的，也不是綠的，你是自由的」，再次強調「選票在你手上，挑水果都會挑，選人更要挑」，提醒支持者「選你自己真正相信、能讓台灣更好的人！」