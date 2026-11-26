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民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明天在仁愛路舉辦選前之夜，因考量交通問題，昨深夜宣布停辦實體晚會，2023年台北白晝之夜總策展人程詩郁則指出，在仁愛路辦夜間造勢根本是「超級大陷阱」，砲轟蔣萬安市府核准明知會癱瘓交通的場地，「嚴重失職」。對此，資深媒體人陳文茜轉發貼文說，「說好的行政中立呢？」「基本上，仁愛路辦夜間造勢，就是個超級大陷阱！」程詩郁在臉書以自身策展經驗，重砲抨擊蔣市府核准明知會癱瘓交通的場地「嚴重失職」，同時揭露台北路權制度三大漏洞，第一，一秒搶走，不用說明，也不用使用；第二，市府廣場，對手不能用，市長自己可以用；第三，審查只看文件，不看能不能辦。程詩郁提到，搭舞台不是搭積木，「說搭就搭」才是對公共安全最大的輕蔑，藍營政客說，「搭個舞台封四天，擾民」、「27日北平東路明明有借到，自己搭不好怪誰」，但說這種話的人，大概從來沒有真的辦過一場大型活動，「拿來當成嘲諷對手的話術，不只是不懂活動，這是對公共安全最大的輕蔑」。陳文茜晚間轉發程詩郁的貼文說，程詩郁曾是他立委辦公室的主任，程有心臟病，還常爬山，已經裝了好幾根支架，是一個不要命的理想主義者。陳文茜直言，「她的分析各位可以參考，我內心的問題是：說好的行政中立呢？」