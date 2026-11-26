我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有超過千萬訂閱的韓英夫妻YouTuber「Jin and Hattie」（진우와 해티，振宇與海蒂），昨（25）日突然宣布離婚，結束了4年多的婚姻，各自展開新生活。兩人未來頻道歸屬也公開，YouTube及TikTok由男方接手；IG則轉為女方經營，消息太突然震驚許多網友。Jin與Hattie兩人2019年在首爾認識，2020年開始經營情侶頻道，靠著分享韓國男生和英國女生的文化差異、甜蜜日常，迅速累計高人氣，兩人2022年中在韓國舉辦婚禮、隔年1月在英國完婚正式成為夫妻，頻道經營多年以來訂閱數高達1010萬，累積觀看次數更突破77億次。不僅如此，「Jin and Hattie」更曾獲《富比士韓國》評選為2024年具影響力YouTuber前10名，影響力相當驚人，根據了解，年收入可能高達63億韓元（台幣1.5億元）的天文數字。至於離婚原因，兩人表示這是長時間溝通後做出的決定，希望外界尊重他們的私人生活，希望粉絲不要責怪任何一方。隨著離婚消息公開，兩人也公開社群未來走向，YouTube及TikTok由男方接手；IG則轉為女方經營，過去合拍的影片則是兩人協議管理，未來可能會把部分內容調整為不公開，曾在鏡頭前幸褔的兩人，如今卻各奔東西，讓許多粉絲感到相當可惜。