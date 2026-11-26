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▲前總統蔡英文也特別錄製影片爲蔡秉璁催票。（圖／市議員候選人蔡秉璁提供）

民進黨第三選區提名8號候選人蔡秉璁選情陷入膠著、面臨最危險邊緣，繼日前行政院秘書長張惇涵南下陪同拜票後，今（26）日總統府秘書長潘孟安也趕赴大岡山陪同車掃，前總統蔡英文也特別錄製影片催票。府院雙秘書長接力出動、前總統親自發聲，展現全黨對大岡山這一席「非救不可」的決心，呼籲鄉親用選票搶救最關鍵的一席。身為屏東子弟的總統府秘書長潘孟安表示，自己從基層一路走到中央，最了解地方發展的需求，也深知地方議員具備「向中央爭取資源」的能力有多可貴。蔡秉璁過去在總統府及中央部會累積超過十年的幕僚歷練，同時又在立委邱志偉團隊第一線服務鄉親，是少數「既懂中央政策、又熟悉地方需求」的即戰力。潘孟安並強調，自己過去擔任屏東縣長，屏東和大岡山同樣農漁業繁盛，蔡秉璁並未只重視科技，更主張透過冷鏈加工、品牌行銷和青年返鄉來提升農漁業附加價值，維持城鄉發展的平衡，表示他的確既懂中央，也接地氣。懇請鄉親讓真正會做事的年輕人才進入議會，不要讓他變成遺珠之憾。為表示對蔡秉璁選情的高度重視，前總統蔡英文也特別錄製影片推薦。蔡英文提到，蔡秉璁是自己的台大學弟，也是一位有專業、有熱情，願意承擔責任的年輕人。她一直相信，政治需要經驗的傳承，也需要更多年輕世代的投入，讓不同世代的力量共同為社會努力。她懇請大岡山鄉親給予蔡秉璁支持，讓優秀的年輕人有機會進入議會，為地方服務。蔡秉璁感謝府院兩位秘書長與蔡英文前總統在最危急的時刻雪中送炭。他表示，自己深信「最短的捷徑就是繞遠路」，因此累積超過十年的中央行政經驗與基層服務歷練，就是為了隨時準備好為大岡山打拚。未來進入議會，將全力推動捷運紫線延伸與岡山第二交流道開發，並加速串聯橋頭科學園區與白埔產業園區、推動農漁業智慧化，讓大岡山的交通更便利、產業更升級。本土派在議會需要過半，未來和邱志偉委員、賴瑞隆市長才能更順暢地為家鄉爭取更多建設、落實政見。蔡秉璁強調，民進黨要在高雄市議會取得過半席次，大岡山三席都不能少，而自己正是目前最危險、最需要搶救的關鍵席次。過去幾屆選舉可看出，民進黨在第三選區都有三席的空間，但苦於得票不平均，第三席總是只差一點點。