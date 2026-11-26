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▲羅尼與潔瑪的合照。（圖／翻攝自Bryan Lee的臉書）

兩人吵架為何要波及到狗狗！美國愛荷華州林恩郡（Linn County）一名45歲男子羅尼（Bryan Roney）日前報案，稱在與43歲的前女友奈哈特（Fay Nihart）爭吵後，奈哈特將他飼養的14歲失聰老犬潔瑪（Gemma）惡意驅出門外，導致潔瑪失蹤流落街頭。而治安官辦公室近日證實，潔瑪已經被發現不幸死亡，這起悲劇也立即引發社群媒體上大批網友的怒火，當局已針對此案發布正式調查聲明。綜合外媒報導，林恩郡政府治安官辦公室表示，於2026年11月21日接獲羅尼報案，指控其前女友奈哈特將他飼養的愛犬潔瑪遺棄。警方隨即展開調查，並確認潔瑪於11月16日時遭人棄置戶外，並最終在找到潔瑪時發現牠已經身亡。林恩郡治安官辦公室表示，警方迅速完成初步調查報告後，將全案移交林恩郡檢察官辦公室，建請以「遺棄動物罪」進行偵辦。聲明強調，目前警檢雙方正持續合作，針對潔瑪的具體死因與案發經過展開深入調查。這起悲劇在網路上引發強烈公憤，許多愛護動物人士已在連署網站發起請願，要求當局徹查潔瑪的死因並嚴懲涉案者。連署書指出，「潔瑪是一隻14歲的失聰老犬。11月16日晚間，牠在錫達拉皮茲市一處民宅外遭人放出後隨即失蹤，門鈴監視器畫面似乎拍下了有人將牠趕出門外的過程」。而從監視器畫面可以看到，當時奈哈特正不斷將一些物品從屋內往外丟，過程中潔瑪也被趕到室外，奈哈特隨即就將門關上，而潔瑪則是一臉茫然。連署書強調，「若是有人蓄意將這隻失聰老犬獨自趕到戶外，這絕非意外，而是對弱勢動物的殘忍虐待」。呼籲當地檢警徹底檢視所有證據，並要求在證據確鑿的情況下，依愛荷華州法最嚴厲的條款提出起訴，最高可判五年有期徒刑，以還給潔瑪一個公道。