2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）第2天賽程展開，午場捷克隊對上尼加拉瓜、晚場則由地主中國隊迎戰英國隊。中國隊目前以1勝暫居領先地位，本場面對英國隊若能再贏球，極高機率提前鎖定一席2027年12強正賽門票。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中國隊vs英國隊「轉播、賽程、分析和26人名單」懶人包一次看。
🟡本文重點摘要
📍12強資格賽完整賽程
📍12強會內賽&資格賽參賽球隊
📍12強資格賽賽事規則
📍12強資格賽各國陣容
📍12強資格賽要去哪看？
⚾12強資格賽完整賽程（包含最新賽果）
⚾12強資格賽最新排名（11/26賽後更新）
⚾12強資格賽賽事規則
第4屆12強會內賽擴編16隊參賽，除了原定的12席正賽席次，還新增4席外卡席次。資格賽分為2個組別，A組為哥倫比亞、德國、義大利以及地主西班牙，B組則是捷克、尼加拉瓜、英國以及地主中國。
賽事採單循環進行，參賽的4支球隊各交手1次，最終排名前2的球隊取得會內賽門票。A組賽事於10月中結束，西班牙、義大利皆取得2勝1敗，以分組前2名晉級明年的會內賽，其中西班牙為隊史首度闖入會內賽。
⚾12強資格賽中國隊有機會晉級嗎？
中國隊主場首戰交手捷克隊，靠著「小球戰術」先馳得點，最終6：1勝出拿下關鍵一勝，在單循環中奪下首勝，晉級概率極大。
劇本一（中國隊贏英國隊）：
只要贏球、午場尼加拉瓜也順利擊敗捷克隊，中國隊、尼加拉瓜就提前攜手挺進2027年世界棒球12強正賽。
劇本二（中國隊輸英國隊）：
若中國輸給英國隊，兩隊戰績同為1勝1敗，中國隊最終戰交手尼加拉瓜，可能面臨贏有機會晉級、輸就淘汰的局面，若最終擊敗尼加拉瓜，高機率形成3隊2勝1敗互咬局面，屆時得比較對戰優質率（TQB）決定晉級名額。
⚾12強資格賽中國隊vs英國隊球員名單
📍12強資格賽中國隊26人名單（總教練：陳彪）
投手12人：吳安俊、王唯一、黎凝佶、鄭超群、孫易聰、華旦才讓、趙倫、王翔、李建業、孫廣軒、趙偉、索旭迪
捕手3人： 經輝、欒臣臣、周奕
內野手8人：王立子、王磊、吳啟銳、陳嘉績、陳晨、曹杰、陳佳豪、伏文龍
外野手3人： 李孝煬、朱旭東、林柯禹
📍12強資格賽英國隊26人名單（總教練：Brad Marcelino）
投手13：Donovan Benoit、Zach Cameron、Andrew Campbell、Zac Colletti、Louis Giles、Joseph King、Miles Harold Langhorne、Ryan Long、Cameron Moore、Gavin Rigby、Graydon Reese Vyse、Alex Webb、Nicholas Wells
捕手2人：Willis Cresswell、Matthew Ward
內野手4人：Royce Clayton Jr.、Ethan Hindle、David Mendham、Max Viera
外野手2人：Samuel Jacob Akoto-Parker、Charlie Collins
工具人／多守位5人：Quinn Allen、Elijah Clayton、Kennard Dawson、Louis James Dominic Dean、Michael Flaherty
⚾12強資格賽中國隊vs英國隊哪裡看？轉播資訊連結
網路線上串流：Hami Video、ELTA TV
MOD：愛爾達體育台
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍12強資格賽完整賽程
📍12強會內賽&資格賽參賽球隊
📍12強資格賽賽事規則
📍12強資格賽各國陣容
📍12強資格賽要去哪看？
⚾12強資格賽完整賽程（包含最新賽果）
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月26日
|中午12：00
|尼加拉瓜6：3英國
|11月26日
|晚間18：30
|中國6：1捷克
|11月27日
|中午12：00
|捷克 vs 尼加拉瓜
|11月27日
|晚間18：30
|中國 vs 英國
|11月28日
|中午12：00
|英國vs 捷克
|11月28日
|晚間18：30
|中國 vs 尼加拉瓜
|排名
|國家
|戰績
|得分
|失分
|1
|中國
|1勝0敗
|6
|1
|1
|尼加拉瓜
|1勝0敗
|6
|3
|2
|英國
|0勝1敗
|3
|6
|2
|捷克
|0勝1敗
|1
|6
第4屆12強會內賽擴編16隊參賽，除了原定的12席正賽席次，還新增4席外卡席次。資格賽分為2個組別，A組為哥倫比亞、德國、義大利以及地主西班牙，B組則是捷克、尼加拉瓜、英國以及地主中國。
賽事採單循環進行，參賽的4支球隊各交手1次，最終排名前2的球隊取得會內賽門票。A組賽事於10月中結束，西班牙、義大利皆取得2勝1敗，以分組前2名晉級明年的會內賽，其中西班牙為隊史首度闖入會內賽。
⚾12強資格賽中國隊有機會晉級嗎？
中國隊主場首戰交手捷克隊，靠著「小球戰術」先馳得點，最終6：1勝出拿下關鍵一勝，在單循環中奪下首勝，晉級概率極大。
劇本一（中國隊贏英國隊）：
只要贏球、午場尼加拉瓜也順利擊敗捷克隊，中國隊、尼加拉瓜就提前攜手挺進2027年世界棒球12強正賽。
劇本二（中國隊輸英國隊）：
若中國輸給英國隊，兩隊戰績同為1勝1敗，中國隊最終戰交手尼加拉瓜，可能面臨贏有機會晉級、輸就淘汰的局面，若最終擊敗尼加拉瓜，高機率形成3隊2勝1敗互咬局面，屆時得比較對戰優質率（TQB）決定晉級名額。
📍12強資格賽中國隊26人名單（總教練：陳彪）
投手12人：吳安俊、王唯一、黎凝佶、鄭超群、孫易聰、華旦才讓、趙倫、王翔、李建業、孫廣軒、趙偉、索旭迪
捕手3人： 經輝、欒臣臣、周奕
內野手8人：王立子、王磊、吳啟銳、陳嘉績、陳晨、曹杰、陳佳豪、伏文龍
外野手3人： 李孝煬、朱旭東、林柯禹
📍12強資格賽英國隊26人名單（總教練：Brad Marcelino）
投手13：Donovan Benoit、Zach Cameron、Andrew Campbell、Zac Colletti、Louis Giles、Joseph King、Miles Harold Langhorne、Ryan Long、Cameron Moore、Gavin Rigby、Graydon Reese Vyse、Alex Webb、Nicholas Wells
捕手2人：Willis Cresswell、Matthew Ward
內野手4人：Royce Clayton Jr.、Ethan Hindle、David Mendham、Max Viera
外野手2人：Samuel Jacob Akoto-Parker、Charlie Collins
工具人／多守位5人：Quinn Allen、Elijah Clayton、Kennard Dawson、Louis James Dominic Dean、Michael Flaherty
⚾12強資格賽中國隊vs英國隊哪裡看？轉播資訊連結
網路線上串流：Hami Video、ELTA TV
MOD：愛爾達體育台