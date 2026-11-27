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兩屆賽揚獎得主、現年30歲的「現役最強左投」，日前正式與紐約大都會簽下投手史上最高額的9年總值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）天價合約，震撼全大聯盟。然而，根據美國體育媒體《ESPN》最新披露的內幕消息，史庫柏的身邊友人透露，他其實內心最想重返今年下半季效力的洛杉磯道奇，只要道奇開出同等條件便願意點頭留隊，無奈道奇因顧忌即將到來的勞資談判與封館風險遲遲不敢出手，讓這筆神級補強最終拱手讓人。《ESPN》針對史庫柏轉戰大都會所引發的連鎖效應進行深度剖析，報導中直接指出：「這是千真萬確的事實，史庫柏的友人們都相信，只要道奇當時願意提出同等級的合約條件，他絕對會選擇回到洛杉磯。」針對向來財大氣粗、在自由市場無往不利的道奇為何罕見退出爭奪戰，《ESPN》分析背後可能存在多重考量，包括球隊現階段的財務結構負擔、新版勞資協議規則的高度不確定性，以及球團高層是否願意為一名剛滿30歲的投手砸下如此龐大的長約資金。報導更直言，無論真正主因為何，這已經是道奇自2020年2月透過交易換來明星外野手貝茲（Mookie Betts）之前以來，罕見在真正渴望網羅的頂級巨星爭奪戰中空手而回。事實上，早在史庫柏與大都會達成簽約共識的消息傳出後，《ESPN》資深記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）便曾引述多名消息人士說法揭露驚人內幕：「道奇從頭到尾甚至沒有走到向史庫柏提出正式報價的階段。」岡薩雷茲指出，道奇球團高層原本確實非常希望能與史庫柏續約，內部也做好了最終端出長期合約留人的準備；然而，面對即將到期的勞資協議以及未來大聯盟經濟模式可能劇烈變動的不確定性，道奇制服組最終選擇按兵不動，導致在封館大門關上之前始終無法開出報價，只能眼睜睜看著大都會老闆柯恩（Steve Cohen）出手搶人成功。這場讓道奇球迷扼腕不已的搶人大戰，背後最大推手正是即將於美國時間12月1日（台灣時間12月2日）正式到期的現行勞資協議（CBA）。目前大聯盟官方與各隊老闆陣營強硬主張導入「薪資上限」與「薪資下限」制度，但大聯盟球員工會（MLBPA）痛批球團經營收支報告毫無透明度可言、資方完全不值得信任，雙方立場水火不容。外界普遍預期，一旦協議失效，資方自12月2日（台灣時間12月3日）起啟動球團設施封鎖的「封館（Lockout）」已勢在必行，也讓受困於制度變數的道奇錯失留下史庫柏的黃金時機。