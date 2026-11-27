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▲美媒提議小熊若願再花約新台幣32.5億元留人，可讓新加盟的佐藤輝明扛指定打擊、鈴木誠也（Seiya Suzuki）守右外野。（圖／美聯社／達志影像）

日籍外野重砲鈴木誠也今年休賽季結束與芝加哥小熊的5年合約並拒絕合格報價，正式投身自由市場。由於今年大聯盟自由市場上的頂級強打者相當稀缺，他立刻成為多支豪門球隊爭搶的焦點。據大聯盟官方頻道《MLB Network》資深記者摩洛西（Jon Morosi）透露，目前包括多倫多藍鳥、費城費城人以及聖地牙哥教士都已被列為鈴木誠也的強力競爭者；然而，就在小熊剛以6年1.2億美元（約新台幣39億元）簽下日職三冠王佐藤輝明之際，美媒建議小熊與鈴木誠也「再續前緣」。根據大聯盟官網資深記者范恩桑德（Mark Feinsand）在美國時間11月25日的報導分析，點名今冬自由市場兩大右打明星外野手鈴木誠也與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的行情持續看漲。值得注意的是，范恩桑德在文中特別提到：「芝加哥小熊目前仍在尋找角落外野戰力，即便他們已經與佐藤輝明達成6年1.2億美元合約共識，球團之後仍有可能繼續尋找另一名外野好手。」美國運動媒體《ClutchPoints》隨後也引述范恩桑德的說法撰文探討。該媒體坦言，在花重金簽下佐藤輝明與左投羅傑斯（Trevor Rogers）後，小熊選擇與鈴木誠也重聚的機率確實不高；但從球隊陣容結構與需求來看，雙方重新合作的扉頁尚未徹底闔上。《ClutchPoints》進一步從戰術與守備端分析兩位日本重砲共存的可行性。報導指出，佐藤輝明雖然具備驚人的長打火力，但轉戰大聯盟外野防區的守備穩定度仍令人擔憂；反觀鈴木誠也早已在大聯盟證明自己，不僅打擊輸出穩定（2026年繳出打擊率2成70、26轟佳績），更曾展現出足以角逐銀棒獎與金手套獎的全能身手。因此，美媒提出一套極具吸引力的調度藍圖：由守備較不穩定的佐藤輝明專職擔任指定打擊（DH），同時花錢將鈴木誠也簽回鎮守熟悉的右外野防區。該媒體直言：「如果小熊制服組在未來4年內，還有餘力投入約1億美元（約新台幣32.5億元）留住鈴木誠也，把這位隊內最具生產力的打者之一重新帶回芝加哥，絕對是一筆值得考慮的投資。」