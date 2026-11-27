我是廣告 請繼續往下閱讀

曝2022年凱道0.5秒被搶走

2024年確定不犯法「用魔法打敗你」

翟本喬：蔣萬安團隊「學會同樣魔法」

民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜取消，引發路權申請爭議！受訪時，他強調再怎麼快都搶不到，外界質疑有人用寫程式搶件。對此，民眾黨國家治理學院主任翟本喬表示，「用程式搶票」與「搶下來不用」都是2022年民進黨立委吳思瑤率先開始使用，現在綠營支持者出來抱怨，「知道你們都在打她的臉嗎？」翟本喬以「凱道路權大揭密」為題在臉書發文表示，2022年台北市長選舉時，蔣萬安陣營與黃珊珊陣營都是老老實實比手速，大約20秒左右申請到路權，只不過蔣萬安要凱道、黃珊珊要市府路，雙方井水不犯河水。至於「市府廣場」本來就不能借來辦政治活動，但當時民進黨候選人陳時中取巧，在黃金週請紙風車辦活動並把民進黨候選人都帶去遊街。「擺明了就是用程式搶的！」翟本喬指出，搶選前之夜那一天，凱道忽然在0.5秒內被搶走，當時團隊成員們面面相覷，想說這是可以的嗎？隔天吳思瑤受訪時稱「我們就是手速快一點點、運氣好一點點，下次你們請早，不要沒有運動家精神」。現在才知道民進黨當年將凱道搶下來不用，純粹就是破壞國民黨的規劃。回顧過去，翟本喬直言，不論是用程式搶票，還是搶到場地不用，又或是在別人總部前辦活動，都是綠營先做的。到了2024大選，吳思瑤又用同樣方式操作，因此確定該方法不會成立犯罪後，就決定「用你的魔法打敗你」，民眾黨成功搶下凱道路權。沒想到遭到民進黨台北市黨部主委張茂楠大罵「沒那個屁股，不要吃那個瀉藥」(台語)，引發白營支持者不滿。翟本喬透露，後來一位他的個人支持者跑去搶下北平東路的開票之夜路權，本想與民進黨交換凱道前一天的路權方便搭舞台，結果民進黨不願意並透過警局勸說「不要引起衝突」，最後在張茂楠為其言論道歉後，他才放棄並釋出路權讓民進黨使用。不過，針對今年選戰的路權狀況，翟本喬表示，從各方發言看來，只能確定沈伯洋團隊拿到北平東路，蔣萬安團隊拿到凱道、中山和市府路權。他認為蔣萬安團隊顯然也學會了同樣的魔法，結果綠營支持者就出來抱怨，但怎麼也沒想到這一切都是吳思瑤率先立下的例子，「知道你們都在打她的臉嗎？」翟本喬最後也直言，不管怎樣，這次選後可以確定一定會換一個制度了。