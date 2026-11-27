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洛杉磯道奇日前在「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰中失利、眼睜睜看著他轉投紐約大都會後，沒想到才過短短不到一天，美職棒壇竟火速傳出道奇將交易雷達轉向匹茲堡海盜王牌右投史金恩茲（Paul Skenes）的震撼傳聞。這項突如其來的重磅交易構想迅速引發外界熱議，但也惹惱不少海盜球迷與隨隊媒體。專責報導海盜動態的美國媒體《Rum Bunter》記者林根（Emma Lingan）對這種「道奇一失手就想挖角海盜王牌」的論調表達強烈不滿。史庫柏日前與大都會達成9年總值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）的投手史上最高額合約共識，表面上看來，無緣留下這位下半季王牌對道奇而言是一大打擊；然而，不少美媒與球評卻認為道奇球迷大可不必為此感到沮喪，甚至應該感到慶幸。支持這派觀點的理由在於，道奇現有先發輪值深度依舊雄厚，且農場體系仍握有大把頂級新秀籌碼。一旦匹茲堡海盜未來願意敞開大門聽取關於史金恩茲的交易報價，道奇完全有本錢打包多名高階潛力新秀發動交易攻勢，無縫填補史庫柏離隊後的王牌空缺。儘管史金恩茲2026年賽季的帳面數據較前一年略為下滑，但整季依然吃下174.1局、繳出防禦率3.82與狂飆200次三振的優質成績，年輕且具備宰制力的長期價值依舊高居聯盟頂尖，也難怪外界會第一時間將道奇視為潛在買家。面對史金恩茲交易傳聞在史庫柏簽約後不到24小時便迅速發酵，《Rum Bunter》記者林根在報導中毫不客氣地表達厭煩與不滿。她直言：「圍繞在他身上的交易臆測實在令人感到相當煩躁。放眼整個棒球界，哪怕根本没有任何證據顯示海盜隊有交易意願，大家還是習慣性地把我們的主力球星想像成穿著其他球隊球衣的模樣。」林根更語帶諷刺地對比兩支球隊在媒體眼中的待遇差異：「另一方面，道奇隊就算剛剛失去了一名價值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）的頂級投手，外界立刻又會沸沸揚揚地討論起『他們接下來要搶哪一位超級巨星』。」