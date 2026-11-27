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日職阪神虎重砲佐藤輝明（Teruaki Sato）透過入札制度挑戰大聯盟，日前引發多支豪門球隊激烈搶人，其中傳統勁旅紐約洋基也被視為有力競爭者之一。不過，佐藤輝明最終決定以6年總值1億2000萬美元（約新台幣39億元）加盟芝加哥小熊。隨著這名能兼守三壘與外野兩翼的強打離開市場，洋基高層當初為何在談判中途突然退出爭奪戰的內幕也隨之曝光，最大主因就是嫌佐藤輝明價碼太高。美國權威體育媒體《The Athletic》隨隊記者庫蒂（Brendan Kuty）撰文揭露，面對小熊最終端出的6年1.2億美元（約新台幣39億元）天價合約，洋基制服組在協商過程中便因預估簽約金額不斷飆升而展現保留態度，最終決定提早抽身退出競爭。庫蒂更在個人社群平台X（前身為Twitter）發文直言不諱地指出：「我想把話說清楚，小熊開出的這份報價，已經遠遠超過洋基球團當初願意支付的金額上限。」事實上，紐約洋基每年團隊薪資總額皆高居大聯盟前段班，以邪惡帝國的雄厚財力而言，1.2億美元（約新台幣39億元）絕非遙不可及的數字。美媒分析，洋基之所以選擇放手，關鍵並不在於「付不付得起」的資金問題，而是高層經過內部價值評估後，認為無論在合約年限或薪資總額上，都不願為尚未有大聯盟實績的佐藤輝明開出與小熊同等級的條件，寧可維持紀律也不願盲目追價。儘管洋基守住了薪資評估底線，但球隊休賽季的內野補強難題仍未解決。洋基目前的主戰三壘手，在本季打擊端表現依舊低迷、整體攻擊產出低於大聯盟平均水準，三壘防區火力貧弱已成條紋軍團最明顯的陣容破口。美媒指出，無論明年新球季因勞資談判變數何時開打，洋基管理層在開季前都勢必得從自由市場或交易管道再找進至少一名三壘手，才能填補錯失佐藤輝明後的戰力空缺。