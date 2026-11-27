我是廣告 請繼續往下閱讀

湖人近期拉出一波2連勝，戰績來到15勝3敗，能順利超車重返全聯盟第一，很大程度得感謝拓荒者神助攻。

▲洛杉磯湖人休賽期簽下1年329萬美元底薪的鋒線大鎖塞布爾（Matisse Thybulle），更被美媒盛讚為全聯盟CP值最高的神操作。（圖／美聯社／達志影像）

值得一提的是，附加賽邊緣掙扎的金州勇士終於傳來好消息，在當家球星柯瑞持續缺陣的情況下，勇士逐步擺脫「柯瑞依賴症」，近期接連擊敗波士頓塞爾提克與沙加緬度國王收下2連勝，戰績來到10勝8敗、勝率重返5成大關並攀升至西區第9。

▲梅爾頓（De'Anthony Melton）首節投進4顆三分、3助攻，一手引導勇士首節44分瘋狂攻勢，宛如「窮人版柯瑞」，賽後球迷在社群狂問他是誰。（圖／美聯社／達志影像）

由詹姆斯（LeBron James）、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）領軍的76人趁勢拉開差距，以15勝4敗領先第2名的塞爾提克多達2.5場勝差，暫時坐穩東區第一寶座。

🔥NBA東西區最新戰績排名🔥

排名 東區球隊 (Eastern) 戰績 勝率 勝差 西區球隊 (Western) 戰績 勝率 勝差 1 費城76人 15-4 .789 — 洛杉磯湖人 15-3 .833 — 2 波士頓塞爾提克 12-6 .667 2.5 聖安東尼奧馬刺 15-4 .789 0.5 3 紐約尼克 12-6 .667 2.5 明尼蘇達灰狼 14-5 .737 1.5 4 亞特蘭大老鷹 11-6 .647 3.0 休士頓火箭 14-5 .737 1.5 5 底特律活塞 11-6 .647 3.0 曼菲斯灰熊 14-5 .737 1.5 6 邁阿密熱火 10-7 .588 4.0 波特蘭拓荒者 12-6 .667 3.0 7 克里夫蘭騎士 9-10 .474 6.0 丹佛金塊 10-6 .625 4.0 8 奧蘭多魔術 7-10 .412 7.0 達拉斯獨行俠 11-7 .611 4.0 9 華盛頓巫師 7-12 .368 8.0 金州勇士 10-8 .556 5.0 10 多倫多暴龍 6-11 .353 8.0 鳳凰城太陽 9-8 .529 5.5 11 芝加哥公牛 6-12 .333 8.5 奧克拉荷馬雷霆 10-9 .526 5.5 12 印第安納溜馬 6-12 .333 8.5 紐奧良鵜鶘 5-14 .263 10.5 13 夏洛特黃蜂 4-13 .235 10.0 洛杉磯快艇 4-13 .235 10.5 14 布魯克林籃網 4-13 .235 10.0 猶他爵士 3-16 .158 12.5 15 密爾瓦基公鹿 2-17 .105 13.0 沙加緬度國王 2-16 .111 13.0

美國職籃（NBA）例行賽戰況越來越精彩，東區以及西區各隊的勝差都咬的很緊，往往一場比賽的勝負就能讓排名大洗牌。洛杉磯湖人以15勝3敗的戰績再度登頂西區、同時也是全聯盟第一。與此同時，西區第3名出現三隊同戰績的激烈絞殺，金州勇士則在沒有柯瑞（Stephen Curry）坐鎮下悄悄拉出一波2連勝、重返西區第9。東區龍頭依然還是費城76人獨佔。原本與湖人並列領先的聖安東尼奧馬刺，日前交手拓荒者時末節崩盤，即便文班亞馬（Victor Wembanyama）全場狂轟44分、16籃板仍無力回天，戰績滑落至15勝4敗；另一支15勝級強權費城76人日前同樣栽在拓荒者手裡，讓湖人得以獨居聯盟龍頭。不過湖人目前榜首戰績的「含金量」仍有待驗證。開季至今湖人尚未與西區前3名球隊、火箭等強隊交手，東區強權中也僅碰過底特律活塞，賽程紅利是他們站上第一的重要因素。緊接著湖人將迎來真正的魔鬼賽程，陸續正面對決馬刺、灰熊、火箭，甚至還要與明尼蘇達灰狼連戰兩場，唯有挺過這波硬仗考驗，紫金大軍的聯盟第一寶座才算真正站穩腳跟。西區中上游集團競爭同樣慘烈，灰狼、曼菲斯灰熊與休士頓火箭目前戰績同為14勝5敗，形成三隊並駕齊驅爭搶西區第3的局面。灰狼雖缺少當家球星愛德華茲（Anthony Edwards），但麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）大幅進化扛起進攻大旗，搭配道蘇姆（Ayo Dosunmu）、鮑爾（Lonzo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）各司其職，靠著極致團隊籃球打出強悍競爭力。灰熊則堪稱本季最大黑馬，但隨著布澤爾（Carlos Boozer）受傷與傑洛姆（Ty Jerome）打打停停，加上球團在衝擊季後賽與爭取高順位選秀權之間態度搖擺，後續走勢充滿變數。至於擁有杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，雖然進攻高居聯盟第4、防守第6，但板凳得分聯盟墊底、過度依賴先發導致狀態起伏較大，只要板凳火力能及時回溫，依然具備衝擊西區前3甚至龍頭的本錢。只要能撐到柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）健康回歸，再透過季中交易補強陣容深度，勇士本季在西區依然大有可為。相較於西區的群雄並起，東區本季整體表現顯得較為動盪。波士頓塞爾提克近期狀態低迷，接連爆冷敗給魔術、國王與勇士，近5戰苦吞4敗，戰績下滑至12勝6敗。反觀至於東區其他勁旅同樣各有煩惱，紐約尼克雖然近期狀態回暖但戰績僅12勝6敗，邁阿密熱火7連勝被76人打斷後戰績來到10勝7敗，克里夫蘭騎士更陷入低潮，目前僅打出9勝10敗、勝率跌破5成，東區版圖在季中仍有極大洗牌空間。