美國職籃（NBA）例行賽戰況越來越精彩，東區以及西區各隊的勝差都咬的很緊，往往一場比賽的勝負就能讓排名大洗牌。洛杉磯湖人以15勝3敗的戰績再度登頂西區、同時也是全聯盟第一。與此同時，西區第3名出現三隊同戰績的激烈絞殺，金州勇士則在沒有柯瑞（Stephen Curry）坐鎮下悄悄拉出一波2連勝、重返西區第9。東區龍頭依然還是費城76人獨佔。
拓荒者送大禮！湖人登頂聯盟第一迎魔鬼賽程考驗
湖人近期拉出一波2連勝，戰績來到15勝3敗，能順利超車重返全聯盟第一，很大程度得感謝拓荒者神助攻。原本與湖人並列領先的聖安東尼奧馬刺，日前交手拓荒者時末節崩盤，即便文班亞馬（Victor Wembanyama）全場狂轟44分、16籃板仍無力回天，戰績滑落至15勝4敗；另一支15勝級強權費城76人日前同樣栽在拓荒者手裡，讓湖人得以獨居聯盟龍頭。
不過湖人目前榜首戰績的「含金量」仍有待驗證。開季至今湖人尚未與西區前3名球隊、火箭等強隊交手，東區強權中也僅碰過底特律活塞，賽程紅利是他們站上第一的重要因素。
緊接著湖人將迎來真正的魔鬼賽程，陸續正面對決馬刺、灰熊、火箭，甚至還要與明尼蘇達灰狼連戰兩場，唯有挺過這波硬仗考驗，紫金大軍的聯盟第一寶座才算真正站穩腳跟。
西區3強同為14勝5敗搶第3！勇士擺脫柯瑞依賴症升至第9
西區中上游集團競爭同樣慘烈，灰狼、曼菲斯灰熊與休士頓火箭目前戰績同為14勝5敗，形成三隊並駕齊驅爭搶西區第3的局面。灰狼雖缺少當家球星愛德華茲（Anthony Edwards），但麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）大幅進化扛起進攻大旗，搭配道蘇姆（Ayo Dosunmu）、鮑爾（Lonzo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）各司其職，靠著極致團隊籃球打出強悍競爭力。
灰熊則堪稱本季最大黑馬，但隨著布澤爾（Carlos Boozer）受傷與傑洛姆（Ty Jerome）打打停停，加上球團在衝擊季後賽與爭取高順位選秀權之間態度搖擺，後續走勢充滿變數。
至於擁有杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，雖然進攻高居聯盟第4、防守第6，但板凳得分聯盟墊底、過度依賴先發導致狀態起伏較大，只要板凳火力能及時回溫，依然具備衝擊西區前3甚至龍頭的本錢。
值得一提的是，附加賽邊緣掙扎的金州勇士終於傳來好消息，在當家球星柯瑞持續缺陣的情況下，勇士逐步擺脫「柯瑞依賴症」，近期接連擊敗波士頓塞爾提克與沙加緬度國王收下2連勝，戰績來到10勝8敗、勝率重返5成大關並攀升至西區第9。只要能撐到柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）健康回歸，再透過季中交易補強陣容深度，勇士本季在西區依然大有可為。
東區亂集團76人獨走坐穩第一！綠衫軍近5戰4敗拉警報
相較於西區的群雄並起，東區本季整體表現顯得較為動盪。波士頓塞爾提克近期狀態低迷，接連爆冷敗給魔術、國王與勇士，近5戰苦吞4敗，戰績下滑至12勝6敗。反觀由詹姆斯（LeBron James）、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）領軍的76人趁勢拉開差距，以15勝4敗領先第2名的塞爾提克多達2.5場勝差，暫時坐穩東區第一寶座。
至於東區其他勁旅同樣各有煩惱，紐約尼克雖然近期狀態回暖但戰績僅12勝6敗，邁阿密熱火7連勝被76人打斷後戰績來到10勝7敗，克里夫蘭騎士更陷入低潮，目前僅打出9勝10敗、勝率跌破5成，東區版圖在季中仍有極大洗牌空間。
🔥NBA東西區最新戰績排名🔥
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湖人近期拉出一波2連勝，戰績來到15勝3敗，能順利超車重返全聯盟第一，很大程度得感謝拓荒者神助攻。原本與湖人並列領先的聖安東尼奧馬刺，日前交手拓荒者時末節崩盤，即便文班亞馬（Victor Wembanyama）全場狂轟44分、16籃板仍無力回天，戰績滑落至15勝4敗；另一支15勝級強權費城76人日前同樣栽在拓荒者手裡，讓湖人得以獨居聯盟龍頭。
不過湖人目前榜首戰績的「含金量」仍有待驗證。開季至今湖人尚未與西區前3名球隊、火箭等強隊交手，東區強權中也僅碰過底特律活塞，賽程紅利是他們站上第一的重要因素。
緊接著湖人將迎來真正的魔鬼賽程，陸續正面對決馬刺、灰熊、火箭，甚至還要與明尼蘇達灰狼連戰兩場，唯有挺過這波硬仗考驗，紫金大軍的聯盟第一寶座才算真正站穩腳跟。
西區中上游集團競爭同樣慘烈，灰狼、曼菲斯灰熊與休士頓火箭目前戰績同為14勝5敗，形成三隊並駕齊驅爭搶西區第3的局面。灰狼雖缺少當家球星愛德華茲（Anthony Edwards），但麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）大幅進化扛起進攻大旗，搭配道蘇姆（Ayo Dosunmu）、鮑爾（Lonzo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）各司其職，靠著極致團隊籃球打出強悍競爭力。
灰熊則堪稱本季最大黑馬，但隨著布澤爾（Carlos Boozer）受傷與傑洛姆（Ty Jerome）打打停停，加上球團在衝擊季後賽與爭取高順位選秀權之間態度搖擺，後續走勢充滿變數。
至於擁有杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，雖然進攻高居聯盟第4、防守第6，但板凳得分聯盟墊底、過度依賴先發導致狀態起伏較大，只要板凳火力能及時回溫，依然具備衝擊西區前3甚至龍頭的本錢。
值得一提的是，附加賽邊緣掙扎的金州勇士終於傳來好消息，在當家球星柯瑞持續缺陣的情況下，勇士逐步擺脫「柯瑞依賴症」，近期接連擊敗波士頓塞爾提克與沙加緬度國王收下2連勝，戰績來到10勝8敗、勝率重返5成大關並攀升至西區第9。只要能撐到柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）健康回歸，再透過季中交易補強陣容深度，勇士本季在西區依然大有可為。
相較於西區的群雄並起，東區本季整體表現顯得較為動盪。波士頓塞爾提克近期狀態低迷，接連爆冷敗給魔術、國王與勇士，近5戰苦吞4敗，戰績下滑至12勝6敗。反觀由詹姆斯（LeBron James）、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）領軍的76人趁勢拉開差距，以15勝4敗領先第2名的塞爾提克多達2.5場勝差，暫時坐穩東區第一寶座。
至於東區其他勁旅同樣各有煩惱，紐約尼克雖然近期狀態回暖但戰績僅12勝6敗，邁阿密熱火7連勝被76人打斷後戰績來到10勝7敗，克里夫蘭騎士更陷入低潮，目前僅打出9勝10敗、勝率跌破5成，東區版圖在季中仍有極大洗牌空間。
🔥NBA東西區最新戰績排名🔥
|排名
|東區球隊 (Eastern)
|戰績
|勝率
|勝差
|西區球隊 (Western)
|戰績
|勝率
|勝差
|1
|費城76人
|15-4
|.789
|—
|洛杉磯湖人
|15-3
|.833
|—
|2
|波士頓塞爾提克
|12-6
|.667
|2.5
|聖安東尼奧馬刺
|15-4
|.789
|0.5
|3
|紐約尼克
|12-6
|.667
|2.5
|明尼蘇達灰狼
|14-5
|.737
|1.5
|4
|亞特蘭大老鷹
|11-6
|.647
|3.0
|休士頓火箭
|14-5
|.737
|1.5
|5
|底特律活塞
|11-6
|.647
|3.0
|曼菲斯灰熊
|14-5
|.737
|1.5
|6
|邁阿密熱火
|10-7
|.588
|4.0
|波特蘭拓荒者
|12-6
|.667
|3.0
|7
|克里夫蘭騎士
|9-10
|.474
|6.0
|丹佛金塊
|10-6
|.625
|4.0
|8
|奧蘭多魔術
|7-10
|.412
|7.0
|達拉斯獨行俠
|11-7
|.611
|4.0
|9
|華盛頓巫師
|7-12
|.368
|8.0
|金州勇士
|10-8
|.556
|5.0
|10
|多倫多暴龍
|6-11
|.353
|8.0
|鳳凰城太陽
|9-8
|.529
|5.5
|11
|芝加哥公牛
|6-12
|.333
|8.5
|奧克拉荷馬雷霆
|10-9
|.526
|5.5
|12
|印第安納溜馬
|6-12
|.333
|8.5
|紐奧良鵜鶘
|5-14
|.263
|10.5
|13
|夏洛特黃蜂
|4-13
|.235
|10.0
|洛杉磯快艇
|4-13
|.235
|10.5
|14
|布魯克林籃網
|4-13
|.235
|10.0
|猶他爵士
|3-16
|.158
|12.5
|15
|密爾瓦基公鹿
|2-17
|.105
|13.0
|沙加緬度國王
|2-16
|.111
|13.0