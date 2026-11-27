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🔥NBA 2026-27 賽季全聯盟休兵日一覽🔥

美國時間11月4日： 美國選舉日

美國時間11月26日： 感恩節

美國時間12月24日： 平安夜

美國時間2月19日至24日： 全明星賽週

美國時間4月10日： 例行賽封關戰前夕

美國時間11月26日、也就是台灣時間今（27）日適逢一年一度的感恩節，習慣天天看球的NBA球迷會發現這天竟然一場比賽都沒有。這也是2026-27賽季開打一個多月以來，NBA第2次全聯盟休兵。事實上自從2010年以來，NBA已經整整16年未曾在感恩節安排任何賽事。至於為何要避開感恩節？背後不僅藏有勞資協議條款限制，還得避開職業美式足球（NFL），以免收視率實在太難看。NBA並非從未在感恩節安排比賽，在1946年聯盟創立元年時還有感恩節的賽程，1994年至2005年間印第安納溜馬更曾試圖建立感恩節主場傳統。然而自2006年NFL在感恩節黃金時段增設第3場全美轉播大戰後，NBA便在電視收視率上被輾壓。數據顯示，2010年感恩節是NBA史上最後一次在該節日出賽，當時由年輕的葛里芬（Blake Griffin）率領洛杉磯快艇擊敗沙加緬度國王、以及老鷹交手巫師的雙重戰，在TNT電視台平均僅吸引95.2萬人觀看，遠低於該季TNT平日場均245萬人的水準；反觀同日NFL達拉斯牛仔對新奧爾良聖徒的比賽卻狂吸3190萬人 收看，兩者相差超過30倍。隨後2011年NBA爆發勞資糾紛、進而封館，讓原訂的感恩節賽程被迫取消。更關鍵的是，在聯盟近三份勞資協議（CBA）的「節日條款」中，僅明文規範聖誕節、新年與耶穌受難日的出賽規則，完全移除了感恩節。外媒《Front Office Sports》披露，在現行直到2035-36賽季的11年轉播合約期間，NBA幾乎不可能重返感恩節戰場。雖然讓出感恩節舞台，但聯盟近年成功將火力轉移至感恩節隔天的 「黑色星期五」。透過與轉播商Amazon合作，去年黑五NBA雙重戰平均能吸引209萬人收看，成功搭上美式足球轉播後的收視順風車。在度過感恩節休兵日、讓球員與教練團難得享受家庭時光後，NBA將於台灣時間28日迎來11場NBA盃小組賽，其中最受矚目的莫過於年度MVP熱門文班亞馬（Victor Wembanyama） 領軍聖安東尼奧馬刺，在主場正面對決唐西奇（Luka Doncic） 坐鎮的洛杉磯湖人，爭奪西區C組龍頭寶座。