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▲「同安寮十二庄請媽祖」每年舉辦兩天一夜出巡遶境，由彰化的福興鄉、埔鹽鄉一帶的15間宮廟輪流，自鹿港天后宮迎請媽祖神像遶境。（圖／記者葉盛耀攝）

「同安寮十二庄請媽祖」活動已辦兩百年 1998年開始謹恭請「進香媽」

▲1998年開始，同安寮十二庄堅持只恭請鹿港天后宮內的「進香媽（也稱大聖媽）」。（圖／記者葉盛耀攝）

「進香媽」每次回宮後都損傷！主委張偉東：希望換神尊

▲張偉東拿出照片控訴，進香媽每次回鑾後都發現有損傷，圖為2025年4月13日回宮時的實拍狀況。（圖／鹿港天后宮提供）

▲2026年5月3日拍攝照片顯示，進香媽回宮後九龍鳳冠明顯變得歪斜。（圖／鹿港天后宮提供）

📍事件時間軸：今年8月

▲今年8月，同安寮十二庄共15間宮廟負責人和執事人員與鹿港天后宮人員共計50多人進行協調會有了初步共識。（圖／鹿港天后宮提供）

事件時間軸：今年10月6日早上約11:35

📍事件時間軸：今年10月6日晚上約19:07

📍事件時間軸：今年10月7日

📍事件時間軸：今年10月10日

📍事件時間軸：今年10月11日

被彰化縣政府登錄為無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年都由福興鄉、埔鹽鄉內共有15間宮廟，向鹿港天后宮請出媽祖神尊到庄頭遶境，是每年必辦的祈福儀式，但是近日竟傳出「明年不再讓同安寮十二庄請媽祖」的消息。鹿港天后宮主委張偉東發布聲明，表示此事為不實指控，實是因每年「進香媽」金身出巡回鑾後總發現受損，為了保護神尊金身，研議將由其他尊媽祖神尊代表出巡，又或是製作專供此活動的媽祖神尊。但議題還在協商中，同安寮福安宮卻頻頻於網路發消息惡意攻擊。「同安寮十二庄請媽祖」活動起源於清道光11年（西元 1831 年），據傳活動緣由是因為彰化的福興鄉、埔鹽鄉一帶當年爭水械鬥且逢久旱，同安庄族長提議前往鹿港天后宮迎請媽祖祈雨，並舉行兩天一夜出巡遶境，因此是個已超過兩百年歷史的活動。每年由15間宮廟輪流，而該年主持繞境活動的宮廟被稱作「大公館」，也是媽祖神像自鹿港天后宮被迎請遶境後，第一日晚間駐駕的宮廟。而按照順序，明（2027）年將輪到同安寮福安宮。「同安寮十二庄請媽祖」活動雖已舉辦超過兩百年，但是根據紀錄，1998年開始，同安寮十二庄堅持只恭請「進香媽（也稱大聖媽）」，可是進香媽身尊已超過「百歲」、即製作至今已超過百年，該金身相當矜貴易損，再加上每年都是不同宮廟並交由不同主委主導，所以對於金身侍奉實在生疏。張偉東就痛心拿出照片控訴，進香媽是天后宮主祀神尊，但是年年都在出巡活動中遭受損害，包含臉部有磕碰的傷口，或是九龍鳳冠被破壞，他苦笑說道：「甚至還有一次是竟然被換了衣服（袈裟或稱法衣）。」《NOWNEWS今日新聞》記者親造訪鹿港天后宮，請教主委張偉東整個事件來龍去脈，他也提出多項書面證據證實，該事件都還在協商階段並有初步共識，張偉東也提到多次協商程序都是與15間宮廟派出的代表「大總理」對口，但是同安寮福安宮卻多次獨自出面，利用臉書發布煽動人心消息，且部分文章事後又再刪除。張偉東說，由於每年各地宮廟向天后宮請媽祖出巡的次數高達數百次，鹿港天后宮都不會拒絕，而這些宮廟通常都不會指定特定神尊出巡，他也透露，據傳為了迎接明年約莫國曆4月又將迎來新一年度度「同安寮十二庄請媽祖」活動，在考量鹿港天后宮進香媽金身年年受損之下，今年8月間，同安寮十二庄共15間宮廟負責人和執事人員與鹿港天后宮人員共計50多人進行協調會，雙方以「心疼媽祖金身受損」， 保護珍貴文物為主軸進行意見交流，雙方初步共識認為在不影響遶境傳統的前提下，希望交棒給天后宮「其他尊媽祖」代表出巡。主委張偉東秀出會議記錄，各宮廟都在因為進香媽已經年年金身受損，願意再持續討論兩個新方案，包含希望交棒給天后宮「其他尊媽祖」出巡，又或者是直接新刻媽祖神尊，該神尊專職每年的「同安寮十二庄請媽祖」活動。而各宮主委也都於會議記錄上簽名表示已看過該文件。同安寮福安宮在今年10月6日早上透過臉書平台發文（該文章後已刪除），要發起10月10日到鹿港天后宮進行續緣祈願稟文活動，將要向天后宮媽祖擲筊，來決定同安寮十二庄請媽祖是否仍指定由進香媽出巡。同安寮福安宮在今年10月6日晚上又在臉書平台發文，因為大總理指示，該活動取消。同安寮福安宮管理委員會又以實體文件發函之，通知鹿港天后宮，主旨為「於國曆10月10日前往鹿港天后宮，向聖大媽（進香媽）敬立疏文、虔誠稟告」，即以此告知10月10日確定會至鹿港天后宮。同安寮福安宮又於臉書社群以「失望了！」為開頭發文（該文章後已刪除），提到十二庄齊聚鹿港天后宮，並以聖杯詢問神意，但擲筊儀式被中斷。鹿港天后宮主委張偉東向記者強調，張偉東只好於10月11日發出聲明稿，解釋此事件來龍去脈之外，也強調並未要中斷傳統，而是商請「其他尊媽祖」代為出巡，且雙方也經8月協商後有初步共識，此舉是為了延續百年香火，又能兼顧金身物理安全。