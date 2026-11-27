被彰化縣政府登錄為無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年都由福興鄉、埔鹽鄉內共有15間宮廟，向鹿港天后宮請出媽祖神尊到庄頭遶境，是每年必辦的祈福儀式，但是近日竟傳出「明年不再讓同安寮十二庄請媽祖」的消息。鹿港天后宮主委張偉東發布聲明，表示此事為不實指控，實是因每年「進香媽」金身出巡回鑾後總發現受損，為了保護神尊金身，研議將由其他尊媽祖神尊代表出巡，又或是製作專供此活動的媽祖神尊。但議題還在協商中，同安寮福安宮卻頻頻於網路發消息惡意攻擊。
「同安寮十二庄請媽祖」活動起源於清道光11年（西元 1831 年），據傳活動緣由是因為彰化的福興鄉、埔鹽鄉一帶當年爭水械鬥且逢久旱，同安庄族長提議前往鹿港天后宮迎請媽祖祈雨，並舉行兩天一夜出巡遶境，因此是個已超過兩百年歷史的活動。每年由15間宮廟輪流，而該年主持繞境活動的宮廟被稱作「大公館」，也是媽祖神像自鹿港天后宮被迎請遶境後，第一日晚間駐駕的宮廟。而按照順序，明（2027）年將輪到同安寮福安宮。
「同安寮十二庄請媽祖」活動已辦兩百年 1998年開始謹恭請「進香媽」
「同安寮十二庄請媽祖」活動雖已舉辦超過兩百年，但是根據紀錄，1998年開始，同安寮十二庄堅持只恭請「進香媽（也稱大聖媽）」，可是進香媽身尊已超過「百歲」、即製作至今已超過百年，該金身相當矜貴易損，再加上每年都是不同宮廟並交由不同主委主導，所以對於金身侍奉實在生疏。
「進香媽」每次回宮後都損傷！主委張偉東：希望換神尊
張偉東就痛心拿出照片控訴，進香媽是天后宮主祀神尊，但是年年都在出巡活動中遭受損害，包含臉部有磕碰的傷口，或是九龍鳳冠被破壞，他苦笑說道：「甚至還有一次是竟然被換了衣服（袈裟或稱法衣）。」
《NOWNEWS今日新聞》記者親造訪鹿港天后宮，請教主委張偉東整個事件來龍去脈，他也提出多項書面證據證實，該事件都還在協商階段並有初步共識，張偉東也提到多次協商程序都是與15間宮廟派出的代表「大總理」對口，但是同安寮福安宮卻多次獨自出面，利用臉書發布煽動人心消息，且部分文章事後又再刪除。
張偉東說，由於每年各地宮廟向天后宮請媽祖出巡的次數高達數百次，鹿港天后宮都不會拒絕，而這些宮廟通常都不會指定特定神尊出巡，他也透露，據傳同安寮十二庄最新決議可能將於明年恭請別家宮廟的媽祖神尊，不論如何都尊重，但若是又再回到向鹿港天后宮恭請媽祖，應該是會由他尊媽祖神尊代表出巡，又或是另製作專供此活動的媽祖神尊兩提議進行。
📍事件時間軸：今年8月
為了迎接明年約莫國曆4月又將迎來新一年度度「同安寮十二庄請媽祖」活動，在考量鹿港天后宮進香媽金身年年受損之下，今年8月間，同安寮十二庄共15間宮廟負責人和執事人員與鹿港天后宮人員共計50多人進行協調會，雙方以「心疼媽祖金身受損」， 保護珍貴文物為主軸進行意見交流，雙方初步共識認為在不影響遶境傳統的前提下，希望交棒給天后宮「其他尊媽祖」代表出巡。
主委張偉東秀出會議記錄，各宮廟都在因為進香媽已經年年金身受損，願意再持續討論兩個新方案，包含希望交棒給天后宮「其他尊媽祖」出巡，又或者是直接新刻媽祖神尊，該神尊專職每年的「同安寮十二庄請媽祖」活動。而各宮主委也都於會議記錄上簽名表示已看過該文件。
📍事件時間軸：今年10月6日早上約11:35
同安寮福安宮在今年10月6日早上透過臉書平台發文（該文章後已刪除），要發起10月10日到鹿港天后宮進行續緣祈願稟文活動，將要向天后宮媽祖擲筊，來決定同安寮十二庄請媽祖是否仍指定由進香媽出巡。
📍事件時間軸：今年10月6日晚上約19:07
同安寮福安宮在今年10月6日晚上又在臉書平台發文，因為大總理指示，該活動取消。
📍事件時間軸：今年10月7日
同安寮福安宮管理委員會又以實體文件發函之，通知鹿港天后宮，主旨為「於國曆10月10日前往鹿港天后宮，向聖大媽（進香媽）敬立疏文、虔誠稟告」，即以此告知10月10日確定會至鹿港天后宮。
📍事件時間軸：今年10月10日
同安寮福安宮又於臉書社群以「失望了！」為開頭發文（該文章後已刪除），提到十二庄齊聚鹿港天后宮，並以聖杯詢問神意，但擲筊儀式被中斷。
鹿港天后宮主委張偉東向記者強調，該儀式當天現場，大總理並未到場，顯見又是同安寮福安宮獨自主導，因此在考量「並未全員到齊」之情況下，實在無法進行儀式。
📍事件時間軸：今年10月11日
張偉東只好於10月11日發出聲明稿，解釋此事件來龍去脈之外，也強調並未要中斷傳統，而是商請「其他尊媽祖」代為出巡，且雙方也經8月協商後有初步共識，此舉是為了延續百年香火，又能兼顧金身物理安全。並呼籲理性溝通，不要誤解造成對立。
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「同安寮十二庄請媽祖」活動雖已舉辦超過兩百年，但是根據紀錄，1998年開始，同安寮十二庄堅持只恭請「進香媽（也稱大聖媽）」，可是進香媽身尊已超過「百歲」、即製作至今已超過百年，該金身相當矜貴易損，再加上每年都是不同宮廟並交由不同主委主導，所以對於金身侍奉實在生疏。
張偉東就痛心拿出照片控訴，進香媽是天后宮主祀神尊，但是年年都在出巡活動中遭受損害，包含臉部有磕碰的傷口，或是九龍鳳冠被破壞，他苦笑說道：「甚至還有一次是竟然被換了衣服（袈裟或稱法衣）。」
張偉東說，由於每年各地宮廟向天后宮請媽祖出巡的次數高達數百次，鹿港天后宮都不會拒絕，而這些宮廟通常都不會指定特定神尊出巡，他也透露，據傳同安寮十二庄最新決議可能將於明年恭請別家宮廟的媽祖神尊，不論如何都尊重，但若是又再回到向鹿港天后宮恭請媽祖，應該是會由他尊媽祖神尊代表出巡，又或是另製作專供此活動的媽祖神尊兩提議進行。
📍事件時間軸：今年8月
為了迎接明年約莫國曆4月又將迎來新一年度度「同安寮十二庄請媽祖」活動，在考量鹿港天后宮進香媽金身年年受損之下，今年8月間，同安寮十二庄共15間宮廟負責人和執事人員與鹿港天后宮人員共計50多人進行協調會，雙方以「心疼媽祖金身受損」， 保護珍貴文物為主軸進行意見交流，雙方初步共識認為在不影響遶境傳統的前提下，希望交棒給天后宮「其他尊媽祖」代表出巡。
主委張偉東秀出會議記錄，各宮廟都在因為進香媽已經年年金身受損，願意再持續討論兩個新方案，包含希望交棒給天后宮「其他尊媽祖」出巡，又或者是直接新刻媽祖神尊，該神尊專職每年的「同安寮十二庄請媽祖」活動。而各宮主委也都於會議記錄上簽名表示已看過該文件。
同安寮福安宮在今年10月6日早上透過臉書平台發文（該文章後已刪除），要發起10月10日到鹿港天后宮進行續緣祈願稟文活動，將要向天后宮媽祖擲筊，來決定同安寮十二庄請媽祖是否仍指定由進香媽出巡。
📍事件時間軸：今年10月6日晚上約19:07
同安寮福安宮在今年10月6日晚上又在臉書平台發文，因為大總理指示，該活動取消。
📍事件時間軸：今年10月7日
同安寮福安宮管理委員會又以實體文件發函之，通知鹿港天后宮，主旨為「於國曆10月10日前往鹿港天后宮，向聖大媽（進香媽）敬立疏文、虔誠稟告」，即以此告知10月10日確定會至鹿港天后宮。
📍事件時間軸：今年10月10日
同安寮福安宮又於臉書社群以「失望了！」為開頭發文（該文章後已刪除），提到十二庄齊聚鹿港天后宮，並以聖杯詢問神意，但擲筊儀式被中斷。
鹿港天后宮主委張偉東向記者強調，該儀式當天現場，大總理並未到場，顯見又是同安寮福安宮獨自主導，因此在考量「並未全員到齊」之情況下，實在無法進行儀式。
張偉東只好於10月11日發出聲明稿，解釋此事件來龍去脈之外，也強調並未要中斷傳統，而是商請「其他尊媽祖」代為出巡，且雙方也經8月協商後有初步共識，此舉是為了延續百年香火，又能兼顧金身物理安全。並呼籲理性溝通，不要誤解造成對立。