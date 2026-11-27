我是廣告 請繼續往下閱讀

▲每年的白沙屯媽祖進香都歡迎全台信眾報名，「同安寮十二庄請媽祖」則多是工作人員與當地民眾。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

遶境與進香不同 「同安寮十二庄」活動由來一次看

活動源自於清道光11年 至今已有200年歷史

▲同安寮居民每年都會在農曆三月媽祖生日前的周末兩天，以遶境方式從鹿港天后宮迎請媽祖回庄。（圖／記者葉盛耀攝）

▲自1998年開始，同安寮十二庄每年都是恭請「進香媽」神尊。（圖／記者葉盛耀攝）

擁有近兩百年歷史、被登錄為彰化縣無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」遶境祈福，是個每年在埔鹽鄉、福興鄉會展開兩天一夜的年度盛事。同安寮十二庄共有15個宮廟，每年都輪流由一個宮廟到鹿港天后宮（俗稱「舊祖宮」）請出「進香媽」媽祖神尊，到村莊內遶境祈福，並於第一天晚上駐駕該宮廟。較特別的是，同安寮十二庄每年堅持都是恭請「進香媽（大聖媽）」，可是近年因為媽祖金身已經歷經百年「歲數」，加上多年出巡儀式耗損，宮廟方有在討論是否改請媽祖神尊代為出巡。相較於國人最知曉的兩大宗教活動「大甲媽祖遶境」與「白沙屯媽祖進香」，「同安寮十二庄請媽祖」屬於是個較「安靜」且低調的活動，參與的民眾多是同安寮十二庄的宮廟與被請出媽祖神尊的鹿港天后宮的工作人員。所謂「遶境」是神明「向下」巡視管轄範圍、保境安民的出巡活動，而「進香」則是神明或廟宇前往祖廟、友廟參拜交流並「刈火（進火）」補充香火的儀式。根據鹿港天后宮說法，「同安寮十二庄請媽祖」較貼近於「進香」，但是又沒有進火儀式，更不會有乩童起乩（跳童）等法事。同安寮十二庄指的是埔鹽鄉、福興鄉等十多個庄頭，因當地居民早年都從中國大陸福建泉州同安縣移民至此，因而稱為「同安寮」。相傳於清道光11年（西元1831年），因當地久旱不雨，於是各庄居民會前往鹿港天后宮，恭請媽祖神像回庄，希望藉由虔誠願力讓老天降雨，就在居民祈求後隔天，後來果真下起大雨，紓解農民無水灌溉窘況。從此，同安寮居民每年都會在農曆三月媽祖生日前的周末兩天，以遶境方式從鹿港天后宮迎請媽祖回庄。自此開始「同安寮十二庄請媽祖」活動就這樣進行了兩百多年。活動每年會由15間宮廟輪流，而該年主持繞境活動的宮廟被稱作「大公館」，也是媽祖神像自鹿港天后宮被迎請遶境後，第一日晚間駐駕的宮廟。較特別的是，自1998年開始，同安寮十二庄每年都是恭請「進香媽」神尊，除了基於「古禮古制與固定神尊的信仰傳承」，以及「歷史祈雨結緣的特殊意義」之外，據說當年是擲筊了6個聖杯而決定。但是因為近年「進香媽」神尊毀損嚴重，雙方擬改請其他媽祖神尊代為出巡，下一次出巡日期約莫在明年4月，而現今最新方案還未正式定案。