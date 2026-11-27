把握週末好天氣出門投票！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今（27）日一小股東北風南下但水氣偏少，僅東半部偶有局部零星降雨，其餘地區晴時多雲；明（28）日九合一投票日乾空氣南下，全台各地轉為晴朗穩定、日麗風和的好天氣，不過週日清晨受輻射冷卻發威影響，平地最低溫將降至12度以下。
🟡今日天氣與氣溫如何？東半部偶有零星雨
根據吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日（27日）受一小股東北風南下影響，整體水氣不多，僅東半部多雲轉偶有局部零星降雨機率，西半部與其他地區皆維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，白天微幅回升、早晚偏涼，今日各地區平地氣溫預測如下：
北部地區：16 至 27 度
中部地區：18 至 28 度
南部地區：19 至 29 度
東部地區：18 至 27 度
(註：今晨截至4時32分，全台平地最低溫出現在新北石碇區16.0度，嘉義東區17.5度、花蓮壽豐鄉18.3度、台南東山區18.9度。)
🟡明天投票日會下雨嗎？週末急凍探12度
明（28）日就是九合一選舉投票日，吳德榮分析，隨著乾空氣南下，明日全台各地轉為晴朗穩定、日麗風和的天氣型態，僅東半部偶有局部零星飄雨機率，非常適合民眾出門投票與戶外活動；週日（29）各地同樣持續晴朗穩定。
不過週末兩天日夜溫差極為顯著，白天體感舒適微熱、早晚偏冷，尤其入夜後在「輻射冷卻」效應發威下，預估週日清晨全台平地最低氣溫將下探至12度以下，早起出門或夜歸民眾務必注意保暖。
🟡首波冷氣團何時報到？下週飆30度暖如春
至於民眾關心的入冬首波冷空氣動態，吳德榮表示，下週一、週二（30、12月1日）受移動高壓影響，下週三、週四（2、3）轉受高壓迴流影響，各地持續晴朗穩定、氣溫逐日攀升，白天將呈現「暖陽如春」的體感，各地高溫紛紛升至30度以上，但早晚依舊偏涼、日夜溫差大。
吳德榮指出，從最新模擬一路觀察至12月上旬，南方氣團勢力偏強，目前仍無強冷空氣南下的跡象，入冬首波「大陸冷氣團」還要再等等。
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根據吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日（27日）受一小股東北風南下影響，整體水氣不多，僅東半部多雲轉偶有局部零星降雨機率，西半部與其他地區皆維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，白天微幅回升、早晚偏涼，今日各地區平地氣溫預測如下：
北部地區：16 至 27 度
中部地區：18 至 28 度
南部地區：19 至 29 度
東部地區：18 至 27 度
(註：今晨截至4時32分，全台平地最低溫出現在新北石碇區16.0度，嘉義東區17.5度、花蓮壽豐鄉18.3度、台南東山區18.9度。)
🟡明天投票日會下雨嗎？週末急凍探12度
明（28）日就是九合一選舉投票日，吳德榮分析，隨著乾空氣南下，明日全台各地轉為晴朗穩定、日麗風和的天氣型態，僅東半部偶有局部零星飄雨機率，非常適合民眾出門投票與戶外活動；週日（29）各地同樣持續晴朗穩定。
不過週末兩天日夜溫差極為顯著，白天體感舒適微熱、早晚偏冷，尤其入夜後在「輻射冷卻」效應發威下，預估週日清晨全台平地最低氣溫將下探至12度以下，早起出門或夜歸民眾務必注意保暖。
至於民眾關心的入冬首波冷空氣動態，吳德榮表示，下週一、週二（30、12月1日）受移動高壓影響，下週三、週四（2、3）轉受高壓迴流影響，各地持續晴朗穩定、氣溫逐日攀升，白天將呈現「暖陽如春」的體感，各地高溫紛紛升至30度以上，但早晚依舊偏涼、日夜溫差大。
吳德榮指出，從最新模擬一路觀察至12月上旬，南方氣團勢力偏強，目前仍無強冷空氣南下的跡象，入冬首波「大陸冷氣團」還要再等等。