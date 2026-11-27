輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在經歷婚外情、離職風波短短10多天，便重返輝達，背後美國政府內部，關於國安問題的角力，也成為外媒深究的焦點。《路透社》獨家報導指出，美國聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）還有白宮高層，近日重新檢視黃仁勳私人關係所牽出的中國間諜疑雲，儘管各方掌握的基本情報相近，卻對相關資訊有不同解讀。更值得注意的是，這些分歧在黃仁勳遭撤換前，並未透過正式的跨部會會議充分討論，川普最後仍拍板支持他復任。
FBI、CIA判讀不同！黃樂是否「替中國工作」成焦點
這場爭議的核心人物，是黃仁勳婚外情的對象黃樂（Alice Huang）。她曾任輝達重要客戶-Megaspeed高階主管，美國情報機構掌握她與中國國家安全部（MSS）相關人士接觸的動向，並已持續數月出現在多個情報機關的報告裡。
不過，FBI近期評估認為，現有情報不足以證明，黃樂就是中國情報機構官員或情報資產（asset）。CIA的說法則較為審慎，認為目前沒有明確資訊顯示，她曾持有美國敏感國安資料或將其傳遞給中國，但不排除未來出現新證據的可能。
部分美國官員則認為，即使沒有證據證明她曾傳遞情報，但與中國情報機構人士接觸這件事，本身就可能反映，她與北京存在合作關係。
川普拍板挺復任！情報分歧卻未充分討論
《路透社》並指出，這些不同解讀在黃仁勳遭輝達董事會撤換前，並未在美國政府內部，經過充分的正式辯論。
過去，美國國家安全會議（National Security Council，簡稱 NSC）通常會召集不同部門高層，針對重大國安議題，交換情報、檢視證據，但這次並未召開跨部會內閣層級會議。隨後，川普召集副總統范斯（JD Vance）、司法部長布蘭奇（Todd Blanche）、國家情報總監克雷頓（Jay Clayton），詢問黃仁勳是否正在接受調查，以及是否構成美國國安威脅。
布蘭奇向范斯表示，黃仁勳並未構成威脅，川普與范斯也對黃仁勳表達支持，國務卿盧比歐（Marco Rubio）則並未參與這些討論，據知情人士透露，他對黃仁勳獲准復職也感到意外。
這也讓美國政府的情報共享、決策程序受到關注。報導提到，情報未充分交叉檢視，可能使決策者在做出重大判斷前，無法完整掌握不同機關的觀點。
國安決策過程受質疑！後續恐成國會調查焦點
《路透社》報導稱，相關情報受到高度管控，並未提供給國會。隨著黃仁勳復職，情報機關如何判讀黃樂的背景、白宮依據哪些資訊做出決策，以及美國政府是否充分檢視晶片流向問題，都可能成為後續國會調查的焦點。
這場風波真正凸顯的，不只是黃仁勳個人的國安疑雲，更是美國、中國科技戰升溫之際，情報機關如何判讀風險，以及白宮如何在資訊尚未充分整合時做出決策。
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這場爭議的核心人物，是黃仁勳婚外情的對象黃樂（Alice Huang）。她曾任輝達重要客戶-Megaspeed高階主管，美國情報機構掌握她與中國國家安全部（MSS）相關人士接觸的動向，並已持續數月出現在多個情報機關的報告裡。
不過，FBI近期評估認為，現有情報不足以證明，黃樂就是中國情報機構官員或情報資產（asset）。CIA的說法則較為審慎，認為目前沒有明確資訊顯示，她曾持有美國敏感國安資料或將其傳遞給中國，但不排除未來出現新證據的可能。
部分美國官員則認為，即使沒有證據證明她曾傳遞情報，但與中國情報機構人士接觸這件事，本身就可能反映，她與北京存在合作關係。
川普拍板挺復任！情報分歧卻未充分討論
《路透社》並指出，這些不同解讀在黃仁勳遭輝達董事會撤換前，並未在美國政府內部，經過充分的正式辯論。
過去，美國國家安全會議（National Security Council，簡稱 NSC）通常會召集不同部門高層，針對重大國安議題，交換情報、檢視證據，但這次並未召開跨部會內閣層級會議。隨後，川普召集副總統范斯（JD Vance）、司法部長布蘭奇（Todd Blanche）、國家情報總監克雷頓（Jay Clayton），詢問黃仁勳是否正在接受調查，以及是否構成美國國安威脅。
布蘭奇向范斯表示，黃仁勳並未構成威脅，川普與范斯也對黃仁勳表達支持，國務卿盧比歐（Marco Rubio）則並未參與這些討論，據知情人士透露，他對黃仁勳獲准復職也感到意外。
這也讓美國政府的情報共享、決策程序受到關注。報導提到，情報未充分交叉檢視，可能使決策者在做出重大判斷前，無法完整掌握不同機關的觀點。
國安決策過程受質疑！後續恐成國會調查焦點
《路透社》報導稱，相關情報受到高度管控，並未提供給國會。隨著黃仁勳復職，情報機關如何判讀黃樂的背景、白宮依據哪些資訊做出決策，以及美國政府是否充分檢視晶片流向問題，都可能成為後續國會調查的焦點。
這場風波真正凸顯的，不只是黃仁勳個人的國安疑雲，更是美國、中國科技戰升溫之際，情報機關如何判讀風險，以及白宮如何在資訊尚未充分整合時做出決策。
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