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▲趙露思露點畫面被截圖瘋傳，Nico目前已將該影片刪除。（圖／翻攝自Threads）

▲趙露思被罵不貼胸貼導致露點，Nico二度發文幫她說話。（圖／翻攝自小紅書＠Nico黃婉均）

28歲中國女星趙露思是時尚品牌范倫鐵諾（Valentino）的全球代言人，她24日出席品牌晚宴，身穿一件裸粉色的細肩帶中空洋裝，外搭透明薄紗，看起來相當性感，因此就在她開心與網紅Nico（黃婉均）自拍時，完全沒發現由上往下拍的鏡頭，疑似拍到她胸前走光。Nico也沒注意到此事，就將自拍影片PO出去，瞬間在社群上被瘋傳，引起熱議。趙露思24日出席范倫鐵諾晚宴時，與網紅Nico一起自拍，還錄影比愛心。Nico隨後將影片上傳到小紅書，大讚趙露思的美貌，並直呼她個性真的非常好，怎料有網友拿放大鏡觀察，發現趙露思在錄影時疑似走光還沒貼胸貼，胸前領口太低，導致她不小心露點。Nico隨後將該影片刪除，並強調：「」Nico幫趙露思說話，澄清影片並未露點，是被有心人士惡意P圖捏造的：「懇請大家不要再轉發、傳播不實謠言，多一份善意，把目光放回她的作品上」。粉絲隨後也紛紛留言力挺趙露思，表示她出席這麼重要的場合，怎麼可能沒有貼胸貼，一切都只是角度問題造成的陰影，就算趙露思真的走光，她也不可能是故意的，希望大家多保護她，不要再轉傳照片，「就算是真的不小心角度走光，看到胸貼了，這也能拿來傳播造謠嗎」、「她怎麼可能是故意露點？黑粉還有沒有良心」、「造謠的真的可以滾了」。另外，也有粉絲呼籲趙露思的工作室出面提告，但工作室目前沒有回應，只是單純分享了趙露思當天活動的美照。趙露思過去曾因失語症停工近2年時，後來靠《許我耀眼》殺回演藝圈，成功解約舊東家，簽下新的經紀公司，據悉，她已接拍了新劇《告別信》，預計2027年1月中下旬殺青。