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女星蔡瑞雪在24日公開嫁大7歲醫美醫生蔡沁晁的婚訊後，老公黑歷史竟狂被挖，甚至還遭恐嚇取財，夫妻倆也直接到警局報案，蔡沁晁甚至主動要求驗毒，而檢驗結果也於昨（26）日出爐，包含海洛因、大麻、安非他命等6項藥物篩檢結果全為陰性。蔡沁晁在公開婚訊後，發文透露遭到恐嚇取財，並曬出一張報案受理單。而據《壹蘋新聞網》報導，蔡瑞雪在25日接受訪問時，表示夫妻倆是一起到警局報案，老公還主動要求驗毒，警方說沒必要，但蔡瑞雪還是親自帶老公到檢驗所，並強調夫妻倆不碰毒品。昨日檢驗報告出爐，報告上可見蔡沁晁做了海洛因、大麻、安非他命、嗎啡、K他命、依托咪酯（喪屍煙彈）等6項藥物的篩檢，檢驗結果全部都為陰性，證實沒有吸毒。事實上，蔡瑞雪公開婚訊後，蔡沁晁就不斷被挖出過往黑料，不僅曾違規帶兩名辣妹進值班室、有女友謊稱單身、炫耀超跑卻被抓包違停擋公車、甚至遭爆接地下醫美等，但夫妻倆都一一澄清，對於接地下醫美一事，蔡瑞雪則護夫喊話外界不要造謠。