美國對中國AI晶片管制再升級！根據美國財經媒體《CNBC》報導，多名知情人士透露，輝達（NVIDIA）晶片銷售商已要求新興雲端運算業者（Neocloud），不得將購買的GPU運算容量，出租給中國企業，否則可能無法取得輝達晶片。美國川普政府近期持續收緊出口管制，將限制範圍從晶片實體出口，擴大至海外資料中心的遠端算力存取，試圖封堵中國透過第三國租用先進AI晶片的管道。
美國新規上路！中國企業連海外租GPU也受限
美國商務部工業暨安全局（BIS）16日公布新規，並於19日生效，針對海外資料中心提供的AI晶片遠端存取服務加強管制。
先前，美國已禁止向中國企業銷售最先進的輝達晶片，也限制相關晶片直接出口到中國，但中國企業仍可能透過海外資料中心租用GPU算力，不必實際取得晶片，就能遠端使用高效能運算資源。
新規進一步針對這類模式設限。《CNBC》引述2名知情人士指出，輝達晶片銷售商已向Neocloud業者傳達訊息，若其運算容量將出租給中國企業，便可能失去購買輝達晶片的資格。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也向《CNBC》表示，商務部新規主要是為了堵住出口管制漏洞，包括透過東南亞等地轉運晶片，以及利用第三國資料中心遠端取得算力。
不只管晶片出口！輝達銷售鏈也受影響
《CNBC》提到，新規影響範圍涵蓋整個供應鏈，從輝達晶片銷售商，到負責出租運算能力的Neocloud業者，都可能受到影響。
事實上，在新規公布前，輝達就曾表示，若客戶將超過50%的GPU租給中國企業，公司便不會向其銷售晶片。不過，這次美國政府進一步擴大管制，使限制不再只是輝達自身的銷售政策，而是延伸至晶片部署及遠端使用環節。
此前，《CNBC》也曾報導，部分晶片銷售商正積極尋找新買家，希望轉售原本預計部署在相關資料中心的輝達GPU。知情人士認為，部分晶片可能原本就是為了提供中國企業租用算力而採購，如今受到新規影響，業者必須重新尋找買家。
Neocloud業者壓力升高！AI算力租賃模式面臨考驗
美國擴大管制，也為Neocloud產業帶來新的經營壓力。這類業者主要透過採購大量GPU、建置資料中心，再將運算能力出租給AI企業及其他客戶獲利，近年隨著生成式AI需求快速成長，一躍成為AI基礎建設的重要參與者。
然而，隨著中國企業無法再透過部分海外資料中心取得相關算力，業者原有的客戶布局、GPU部署計畫都被波及，加上近期市場也開始質疑AI熱潮能否長久持續，Neocloud相關股票也面臨市場壓力。
美國管制可能再升級！雲端遠端存取法案待闖參議院
除了商務部新規，美國國會也正在推動《Remote Access Security Act》，試圖進一步強化，對AI晶片遠端存取的監管。
這項法案已在眾議院通過，但仍須參議院審議。《CNBC》指出，輝達曾向客戶示警，若法案通過，將擴大美國政府對雲端服務存取權限的管制，服務提供者及使用者都可能面臨法律責任。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國商務部工業暨安全局（BIS）16日公布新規，並於19日生效，針對海外資料中心提供的AI晶片遠端存取服務加強管制。
先前，美國已禁止向中國企業銷售最先進的輝達晶片，也限制相關晶片直接出口到中國，但中國企業仍可能透過海外資料中心租用GPU算力，不必實際取得晶片，就能遠端使用高效能運算資源。
新規進一步針對這類模式設限。《CNBC》引述2名知情人士指出，輝達晶片銷售商已向Neocloud業者傳達訊息，若其運算容量將出租給中國企業，便可能失去購買輝達晶片的資格。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也向《CNBC》表示，商務部新規主要是為了堵住出口管制漏洞，包括透過東南亞等地轉運晶片，以及利用第三國資料中心遠端取得算力。
不只管晶片出口！輝達銷售鏈也受影響
《CNBC》提到，新規影響範圍涵蓋整個供應鏈，從輝達晶片銷售商，到負責出租運算能力的Neocloud業者，都可能受到影響。
事實上，在新規公布前，輝達就曾表示，若客戶將超過50%的GPU租給中國企業，公司便不會向其銷售晶片。不過，這次美國政府進一步擴大管制，使限制不再只是輝達自身的銷售政策，而是延伸至晶片部署及遠端使用環節。
此前，《CNBC》也曾報導，部分晶片銷售商正積極尋找新買家，希望轉售原本預計部署在相關資料中心的輝達GPU。知情人士認為，部分晶片可能原本就是為了提供中國企業租用算力而採購，如今受到新規影響，業者必須重新尋找買家。
Neocloud業者壓力升高！AI算力租賃模式面臨考驗
美國擴大管制，也為Neocloud產業帶來新的經營壓力。這類業者主要透過採購大量GPU、建置資料中心，再將運算能力出租給AI企業及其他客戶獲利，近年隨著生成式AI需求快速成長，一躍成為AI基礎建設的重要參與者。
然而，隨著中國企業無法再透過部分海外資料中心取得相關算力，業者原有的客戶布局、GPU部署計畫都被波及，加上近期市場也開始質疑AI熱潮能否長久持續，Neocloud相關股票也面臨市場壓力。
美國管制可能再升級！雲端遠端存取法案待闖參議院
除了商務部新規，美國國會也正在推動《Remote Access Security Act》，試圖進一步強化，對AI晶片遠端存取的監管。
這項法案已在眾議院通過，但仍須參議院審議。《CNBC》指出，輝達曾向客戶示警，若法案通過，將擴大美國政府對雲端服務存取權限的管制，服務提供者及使用者都可能面臨法律責任。
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