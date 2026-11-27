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▲賈永婕把蔡康永的金句飄帶掛在聖誕樹上，成為驚喜亮點。（圖／翻攝自臉書@賈永婕的跑跳人生）

九合一大選投票即將在明（28）日登場，台北101董事長賈永婕過去多次對政治議題發聲，有許多網友就好奇，她今晚會去哪個候選人的選前之夜站台？對此，賈永婕昨日回應，自己哪都不去，會待在家中布置聖誕樹，等待小孩返家。而她今日凌晨也分享已布置好的聖誕樹照片，眼尖網友發現，上面掛的正是「蔡康永金句飄帶」。賈永婕昨日在社群發文，表示選舉倒數，很多親友、媒體甚至是路上遇到的陌生人都會好奇地問她：「明天晚上（選前之夜）要做什麼？要去哪裡？」對此，賈永婕表示自己早就決定好：「賈永婕說在家中布置聖誕樹，是小孩從小到大就保留的傳統：「」她也藉此表態不會去任何政治人物的造勢場合站台。賈永婕更隱諱地說，自己已想好要把票投給誰：「當然，我也祈禱。因為，我心中有所期待。」至於選舉結果是否會如她所願，賈永婕也沒把握，她今日凌晨1點多時又在社群發文，坦言心情很緊張：「好煩喔，我睡不著，然後焦慮到把聖誕樹布置好了，我明天晚上應該焦慮到極點！ 有人跟我一樣嗎？」賈永婕的貼文吸引1.6萬人按讚，大家都跟她一樣心繫選舉結果，更有人發現她聖誕樹上的亮點，是蔡康永呼籲大家投票的「金句飄帶」。飄帶上的字句是蔡康永在接受王偉忠專訪時提到的「當你把票投給你想要的生活，你就贏了」以及「你不把它（名聲）燒了，換一點溫暖跟光亮，要幹嘛？」大家都被賈永婕的小巧思逗樂，紛紛留言：「居然是康永哥的金句飄帶」、「賈董果然是引領流行的人，大家的飄帶可以來布置聖誕樹了」、「好煩喔，賈董好聰明又有智慧，用這個方式告訴大家，選自己想要的生活就贏了」、「是在焦慮跨年的煙火跟誰一起放嗎」、「真的希望台灣會更好」。