越南觀光勝地芽莊（Nha Trang）本週驚傳墜樓死亡事件，當地時間25日下午，一名外籍男子從市區一間五星級飯店27樓墜落，當場身亡。由於事發時正值傍晚，飯店周邊街道仍有不少行人及車輛，頂樓也有遊客在用餐，突如其來的意外，讓現場民眾受到驚嚇，警方已介入調查。
綜合越南媒體報導，事發地點位於芽莊市陳富街（Trần Phú）一間五星級飯店，男子當天下午約5點30分進入，搭乘電梯前往27樓，之後從高處墜落到飯店外街道，經確認已無生命跡象。
從監視器畫面可以看到，男子突然起身、站上圍欄的舉動，第一時間就吸引飯店工作人員警惕，其它顧客見狀，連忙呼喊要他趕快下來，但沒多久，男子便在眾目睽睽下往後躺，從27樓的高度墜下，目擊者被嚇得驚聲尖叫。
警方已調閱飯店的監視器畫面，希望釐清男子事發前的行動及墜樓原因。
至於死者國籍、是否曾入住該飯店、悲劇是否涉及其他因素，目前尚未有官方進一步說明，詳細案情仍待越南警方調查確認。
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