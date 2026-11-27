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▲水母哥說自己會罹患憂鬱症，主要是因為遭遇家暴。（圖／翻攝自YouTube＠ 日本水母哥 くらげくん）

▲水母哥（右）當時在《中文怪物》上的表現很活潑，看不出異常。（圖／翻攝自YouTube＠Ku's dream酷的夢）

日籍YouTuber「水母哥」（本名：三浦直矢）11月8日因輕生過世，得年28歲。水母哥生前就曾多次提到自己罹患憂鬱症，他過去拍影片坦言，憂鬱原因是從國中開始就遭到父親家暴還有言語羞辱，加上申請扶輪社獎金沒過，導致他經歷嚴重挫敗，這才知道心裡生病了。不過水母哥來台後，狀況一度好轉，尤其是拍攝《中文怪物》期間，他感到備受鼓舞，因此曾直言：「《中文怪物》拯救了我」。水母哥是政大社會系交換生，後來又繼續在政大就讀台灣史研究所，中文能力很好，所以才受邀登上網紅「酷的夢」推出的節目《中文怪物》，被觀眾所認識，只可惜最後沒晉級成功。不過水母哥很感謝這次的拍攝機會，去年10月時，更拍影片直言是《中文怪物》救了他。水母哥表示，自己從國中開始就遭父親家暴，「不僅是物理上的暴力之外，還有很多就是言語上的暴力」，這導致原本活潑開朗的他，開始一蹶不振，「就是沒有自信，也很內向啊，體力也減少到百分之30之類的。然後也有一件事情，就是每個月都有連續一個禮拜一直沒有精神，沒有辦法好好做事。」水母哥說自己一開始沒有病識感，還以為只是普通倦怠，直到2023年申請扶輪社獎金沒過，他心情跌落谷底，被當時的另一半勸說去看醫生，他才知道自己原來罹患了憂鬱症，因此從2023年的秋天開始吃藥治療。後來水母哥來台唸書，他說台灣社會對憂鬱症其實比日本友善許多，還有免費的諮商可以用，但他已經把額度用完，不過他仍想待在台灣休養，因為回日本會讓他想到被家暴的過往，家人也只會催促他趕快寫論文，讓他無法好好休息。水母哥說自己情況最嚴重的時候，在去年4月一度想跳海，他當時從墾丁一路要玩回台北，在台南安平海邊，突然有輕生衝動，於是水母哥直奔醫院急診室打鎮定劑，這才撐了下來。水母哥說自己當時有記得《中文怪物》的拍攝時間，一直在心裡想，至少要活到節目開拍的時候，所以努力振作、調整情緒，最後他也確實靠這個節目認識很多來自不同國家的參賽者，「非常感謝那時候認識的新朋友們，透過你們活躍的樣子來讓我發現人生中的新的方向」。只可惜這份正能量沒持續太久，水母哥今年因在蘋果糖名店打工，又遭遇到挫折，讓他對人生非常灰心。他的IG在11月5日PO出最後一篇貼文，留下遺言，「這是我人生最後一次切的蘋果糖。我被白粉男（蘋果糖老闆）和台灣酸民殺掉了。我對這個世界沒有什麼遺憾了。」隨後家屬也證實他的死訊，讓大批粉絲震撼、痛心不已。