美國感恩節假期遭強烈風暴襲擊！東部多州當地時間26日受到強烈東北風暴（Nor'easter）侵襲，強風、豪雨及沿海淹水造成大規模災情，數十萬戶家庭陷入黑暗，航空交通也受到嚴重衝擊。截至美東時間26日晚上，全美停電用戶已超過90萬戶，賓州、馬里蘭州及維吉尼亞州的災情尤其嚴重。
綜合《CNN》等美媒報導，這波風暴帶來時速最高約112公里的強陣風，吹倒樹木、破壞電力設施，加上豪雨造成部分地區淹水，導致大規模停電。
從各州災情來看，賓州停電用戶超過22.6萬戶，馬里蘭州約17萬戶，維吉尼亞州約14.5萬戶。此外，密蘇里州、新澤西州及德拉瓦州也都有大量用戶停電，顯示這波風暴影響範圍，並不僅限於美東沿海。
除了大規模停電，強烈向岸風（Onshore Wind）與天文大潮疊加，使部分低窪地區出現海水倒灌及積水，部分道路及交通設施也因惡劣天候受到影響。
航空交通同樣大亂，根據FlightAware統計，截至美東時間26日晚間，全美航班延誤超過2000班，另有428班遭到取消。華盛頓及紐約等主要航空樞紐都受到風暴影響，而且當下正是感恩節假期的返鄉及出遊高峰，大批旅客行程被打亂。
此外，風暴也波及美國中西部，密蘇里州等地出現強降雪，部分地區積雪深達約35公分，濕重積雪造成樹木及電力設施受損，進一步加重當地停電災情。
美國國家氣象局預測，風暴將逐漸往新英格蘭及外海移動，美東中部地區的強降雨與強風預計逐漸減弱，但部分地區仍可能持續受到強風影響，沿海淹水及停電風險尚未完全解除。電力公司也持續投入搶修，部分地區的復電工作可能需要數日才能完成。
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從各州災情來看，賓州停電用戶超過22.6萬戶，馬里蘭州約17萬戶，維吉尼亞州約14.5萬戶。此外，密蘇里州、新澤西州及德拉瓦州也都有大量用戶停電，顯示這波風暴影響範圍，並不僅限於美東沿海。
除了大規模停電，強烈向岸風（Onshore Wind）與天文大潮疊加，使部分低窪地區出現海水倒灌及積水，部分道路及交通設施也因惡劣天候受到影響。
航空交通同樣大亂，根據FlightAware統計，截至美東時間26日晚間，全美航班延誤超過2000班，另有428班遭到取消。華盛頓及紐約等主要航空樞紐都受到風暴影響，而且當下正是感恩節假期的返鄉及出遊高峰，大批旅客行程被打亂。
此外，風暴也波及美國中西部，密蘇里州等地出現強降雪，部分地區積雪深達約35公分，濕重積雪造成樹木及電力設施受損，進一步加重當地停電災情。
美國國家氣象局預測，風暴將逐漸往新英格蘭及外海移動，美東中部地區的強降雨與強風預計逐漸減弱，但部分地區仍可能持續受到強風影響，沿海淹水及停電風險尚未完全解除。電力公司也持續投入搶修，部分地區的復電工作可能需要數日才能完成。