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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎休賽季持續大動作調整內野陣容，根據大聯盟官網最新球員異動紀錄顯示，老虎球團已正式以小聯盟合約簽回26歲昔日首輪游擊手明年爭取大聯盟開季名單的卡位戰變得更加競爭。回顧老虎休賽季的40人名單異動，球團先前為了提交規則五選秀保護名單，曾一口氣將內野手榮格（Jace Jung）、史威尼、外野手維爾林（Matt Vierling）以及米勒等4名球員指定讓渡（DFA）。最終榮格透過現金交易轉戰洛杉磯天使，而史威尼與米勒在度過讓渡程序後，雙雙選擇以小聯盟合約重返底特律體系重新出發。現年26歲的史威尼資歷顯赫，2021年選秀會首輪便獲得紐約洋基青睞，2023年季後被交易至洛杉磯道奇，隔年交易大限前又成為道奇換取王牌先發佛雷爾提（Jack Flaherty）的重要籌碼之一，正式轉戰底特律。史威尼在2024與2025年合計為老虎出賽154場，但打擊端表現掙扎，打擊三圍僅有.202／.261／.313；雖然菜鳥球季游擊守備曾獲正面評價，2025年多項進階防守數據卻明顯下滑，今年更因肩傷接受手術治療，導致2026年賽季整季報銷未能出賽。隨著內野人手不斷湧入，底特律的游擊防區已呈現大爆滿狀態。美國知名棒球媒體《MLB Trade Rumors》撰文分析，老虎明年游擊大關預計將由備受期待的頂級潛力新秀麥戈尼格（Kevin McGonigle）與新加盟的金河成共同分擔；除此之外，陣中還擁有老將巴耶茲（Javier Báez）、工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）、台灣好手鄭宗哲，以及佩克（John Peck）、葛拉漢（Peyton Graham）等多名具備游擊守備能力的競爭者。美媒指出，史威尼目前在老虎游擊手順位上明顯處於落後位置，明年春訓的首要目標就是重新擠進40人名單。即便獲得大聯盟春訓邀請，他也必須在場上證明肩傷已經完全康復，並改善過去打擊火力疲弱的致命傷。值得台灣球迷高度關注的是，鄭宗哲與史威尼目前在球隊名單上的制度處境截然不同。鄭宗哲目前雖然仍穩居老虎40人名單之內，但他的小聯盟下放權（Options）已經全數用盡；反觀以小聯盟合約歸隊的史威尼，即便未來表現出色重返40人名單，球團依然保有將他下放小聯盟調整的操作彈性。這項名單規則差異意味著，史威尼明年春訓就算未能擠進開季名單，仍可安心從3A出發靜待升上大聯盟的機會；然而，鄭宗哲一旦無法在春訓直接搶下開季26人名單席次，便無法直接下放小聯盟，極可能再度面臨指定讓渡（DFA）的殘酷考驗。