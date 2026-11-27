美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎休賽季持續大動作調整內野陣容，根據大聯盟官網最新球員異動紀錄顯示，老虎球團已正式以小聯盟合約簽回26歲昔日首輪游擊手史威尼（Trey Sweeney）以及左投米勒（Jake Miller），兩人預計都將獲邀參加明年大聯盟春訓。隨著老虎日前才剛與韓國球星金河成達成合約共識，如今又將熟悉體系的史威尼找回陣中，也讓台灣旅美好手鄭宗哲明年爭取大聯盟開季名單的卡位戰變得更加競爭。
老虎簽回昔日洋基首輪游擊手 史威尼肩傷整季報銷盼東山再起
回顧老虎休賽季的40人名單異動，球團先前為了提交規則五選秀保護名單，曾一口氣將內野手榮格（Jace Jung）、史威尼、外野手維爾林（Matt Vierling）以及米勒等4名球員指定讓渡（DFA）。最終榮格透過現金交易轉戰洛杉磯天使，而史威尼與米勒在度過讓渡程序後，雙雙選擇以小聯盟合約重返底特律體系重新出發。
現年26歲的史威尼資歷顯赫，2021年選秀會首輪便獲得紐約洋基青睞，2023年季後被交易至洛杉磯道奇，隔年交易大限前又成為道奇換取王牌先發佛雷爾提（Jack Flaherty）的重要籌碼之一，正式轉戰底特律。史威尼在2024與2025年合計為老虎出賽154場，但打擊端表現掙扎，打擊三圍僅有.202／.261／.313；雖然菜鳥球季游擊守備曾獲正面評價，2025年多項進階防守數據卻明顯下滑，今年更因肩傷接受手術治療，導致2026年賽季整季報銷未能出賽。
老虎游擊防區人才濟濟 美媒點名鄭宗哲捲入多人大混戰
隨著內野人手不斷湧入，底特律的游擊防區已呈現大爆滿狀態。美國知名棒球媒體《MLB Trade Rumors》撰文分析，老虎明年游擊大關預計將由備受期待的頂級潛力新秀麥戈尼格（Kevin McGonigle）與新加盟的金河成共同分擔；除此之外，陣中還擁有老將巴耶茲（Javier Báez）、工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）、台灣好手鄭宗哲，以及佩克（John Peck）、葛拉漢（Peyton Graham）等多名具備游擊守備能力的競爭者。
美媒指出，史威尼目前在老虎游擊手順位上明顯處於落後位置，明年春訓的首要目標就是重新擠進40人名單。即便獲得大聯盟春訓邀請，他也必須在場上證明肩傷已經完全康復，並改善過去打擊火力疲弱的致命傷。
握40人名單卻無下放權！鄭宗哲擠不進開季26人恐再面臨DFA
值得台灣球迷高度關注的是，鄭宗哲與史威尼目前在球隊名單上的制度處境截然不同。鄭宗哲目前雖然仍穩居老虎40人名單之內，但他的小聯盟下放權（Options）已經全數用盡；反觀以小聯盟合約歸隊的史威尼，即便未來表現出色重返40人名單，球團依然保有將他下放小聯盟調整的操作彈性。
這項名單規則差異意味著，史威尼明年春訓就算未能擠進開季名單，仍可安心從3A出發靜待升上大聯盟的機會；然而，鄭宗哲一旦無法在春訓直接搶下開季26人名單席次，便無法直接下放小聯盟，極可能再度面臨指定讓渡（DFA）的殘酷考驗。
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回顧老虎休賽季的40人名單異動，球團先前為了提交規則五選秀保護名單，曾一口氣將內野手榮格（Jace Jung）、史威尼、外野手維爾林（Matt Vierling）以及米勒等4名球員指定讓渡（DFA）。最終榮格透過現金交易轉戰洛杉磯天使，而史威尼與米勒在度過讓渡程序後，雙雙選擇以小聯盟合約重返底特律體系重新出發。
現年26歲的史威尼資歷顯赫，2021年選秀會首輪便獲得紐約洋基青睞，2023年季後被交易至洛杉磯道奇，隔年交易大限前又成為道奇換取王牌先發佛雷爾提（Jack Flaherty）的重要籌碼之一，正式轉戰底特律。史威尼在2024與2025年合計為老虎出賽154場，但打擊端表現掙扎，打擊三圍僅有.202／.261／.313；雖然菜鳥球季游擊守備曾獲正面評價，2025年多項進階防守數據卻明顯下滑，今年更因肩傷接受手術治療，導致2026年賽季整季報銷未能出賽。
老虎游擊防區人才濟濟 美媒點名鄭宗哲捲入多人大混戰
隨著內野人手不斷湧入，底特律的游擊防區已呈現大爆滿狀態。美國知名棒球媒體《MLB Trade Rumors》撰文分析，老虎明年游擊大關預計將由備受期待的頂級潛力新秀麥戈尼格（Kevin McGonigle）與新加盟的金河成共同分擔；除此之外，陣中還擁有老將巴耶茲（Javier Báez）、工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）、台灣好手鄭宗哲，以及佩克（John Peck）、葛拉漢（Peyton Graham）等多名具備游擊守備能力的競爭者。
美媒指出，史威尼目前在老虎游擊手順位上明顯處於落後位置，明年春訓的首要目標就是重新擠進40人名單。即便獲得大聯盟春訓邀請，他也必須在場上證明肩傷已經完全康復，並改善過去打擊火力疲弱的致命傷。
握40人名單卻無下放權！鄭宗哲擠不進開季26人恐再面臨DFA
值得台灣球迷高度關注的是，鄭宗哲與史威尼目前在球隊名單上的制度處境截然不同。鄭宗哲目前雖然仍穩居老虎40人名單之內，但他的小聯盟下放權（Options）已經全數用盡；反觀以小聯盟合約歸隊的史威尼，即便未來表現出色重返40人名單，球團依然保有將他下放小聯盟調整的操作彈性。
這項名單規則差異意味著，史威尼明年春訓就算未能擠進開季名單，仍可安心從3A出發靜待升上大聯盟的機會；然而，鄭宗哲一旦無法在春訓直接搶下開季26人名單席次，便無法直接下放小聯盟，極可能再度面臨指定讓渡（DFA）的殘酷考驗。