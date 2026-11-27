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▲ IKEA在台南的首個營業據點約400坪，未來黃偉哲也期待有機會尋覓更合適、更寬敞的營業空間，進一步擴大在台南的服務規模，邀請市民朋友一起期待12月1日正式開幕。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲也笑說，現場看到許多銅板價商品，不用花大錢就能買到實用的居家用品，讓他覺得自己可以在這裡逛上一整天。（圖／南市府提供）

▲ 深受民眾喜愛的瑞典美食站，也推出「虱目魚塔塔堡」、「府城雙Q聖代」等台南限定餐點，讓國際品牌與在地飲食文化激盪出新火花。（圖／南市府提供）

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點將於12月1日正式進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲26日搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。黃偉哲表示，IKEA進駐不僅回應市民長久以來的期待，也展現國際品牌對台南消費市場及城市發展潛力的肯定。他也笑說，現場看到許多銅板價商品，不用花大錢就能買到實用的居家用品。黄偉哲表示，「千呼萬喚始出來，IKEA終於來台南了！」在眾多市民朋友的熱切期待下，IKEA在台南的首個營業據點約400坪，未來也期待有機會尋覓更合適、更寬敞的營業空間，進一步擴大在台南的服務規模，邀請市民朋友一起期待12月1日正式開幕。IKEA台南店除引進北歐居家美學，也特別融入台南在地生活特色，打造以「老屋咖啡」為主題的特色展間，將府城獨具韻味的老屋文化與現代居家設計相結合。此外，台南店更設置全台首個IKEA數位展間，透過數位科技拓展消費者的購物體驗。深受民眾喜愛的瑞典美食站，也推出「虱目魚塔塔堡」、「府城雙Q聖代」等台南限定餐點，讓國際品牌與在地飲食文化激盪出新火花。台南市政府指出，近年台南城市發展快速，生活機能與商業量能持續提升，包括新光三越台南小北門店、誠品生活台南、碳佐麻里新興園區及MITSUI OUTLET PARK台南二期等大型商業設施陸續開幕營運，不僅豐富市民購物及休閒選擇，也進一步提升城市吸引力。此次IKEA插旗南紡購物中心，可望結合國際品牌磁吸效應與東區成熟商圈優勢，帶動跨區域消費人潮，為台南商業發展注入新動能。經發局表示，南市府透過市長主持的投資會報機制，積極協調各權管局處，在符合法規前提下加速行政審查流程，協助企業順利進駐營運。IKEA台南店規劃貼近在地小宅與家庭需求的居家靈感展示間，提供精選熱銷家具家飾、現場或線上下單到店取貨等服務，讓台南市民不必再遠赴外縣市，即可享受便利的購物體驗。南市府強調，將持續提升投資環境，吸引更多國內外指標性品牌落腳台南，並同步完善周邊交通及公共服務配套，提升城市商業競爭力與市民生活品質，打造更加宜居、宜業的城市環境。