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▲奧蘭多魔術延續第34年感恩節早餐傳統，今年6月接掌兵符的新任總教練斯威尼（Sean Sweeney）也親自加入志工行列送暖。（圖／美聯社／達志影像）

美國職籃NBA在感恩節當天例行賽全面休兵，但球星與各隊球團的節日愛心行動早已在各大城市暖心展開！費城76人當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）攜手個人基金會提前發放高達1500箱火雞與新鮮農產品，協助在地家庭籌備節日晚餐；奧蘭多魔術則在美國時間26日感恩節上午，延續長達第34年的「感恩節早餐」傳統服務，為中佛羅里達地區數百名弱勢與無家者民眾送上熱騰騰的節慶餐點。根據費城當地電視台《NBC10》報導，馬克西與個人基金會早在11月14日上午9點至中午12點便提前啟動年度火雞發放活動，服務據點遍及北費城、東北、南部與西部等多個社區，其中包含第六人中心（Sixth Man Center）及多個在地合作單位，方便有需要的家庭就近領取節慶食材。另一家當地媒體《6abc》後續追蹤指出，馬克西與基金會當天共計發出1500箱裝滿火雞與新鮮農產品的物資，第六人中心外更一早就湧現長長排隊車龍。本次行動結合零售品牌DTLR的年度「Season’s Feedings」公益計畫，趕在感恩節前夕將餐桌必備食材送到居民手中，展現球星深耕社區的實質行動力，而非僅是感恩節當天的私人行程。奧蘭多方面，魔術球團在感恩節上午前往「中佛羅里達無家者聯盟」，舉辦第34屆感恩節早餐公益活動。據當地電視台《WFTV》報導，這場溫馨早餐服務對象涵蓋住在收容設施內的近500名男性、女性與兒童，以及社區內超過100名尚未有安定住所的民眾，讓超過600名弱勢居民在節日早晨都能享用一頓豐盛餐點。值得一提的是，今年6月才剛接掌魔術兵符的新任總教練斯威尼（Sean Sweeney）也親自捲起袖子加入志工行列。對這位新教頭而言，參與感恩節早餐服務不僅是回饋社會，更是融入奧蘭多在地文化、傳承球隊場外優良傳統的重要時刻。魔術隊的節慶公益行動並不僅限於感恩節早晨。根據球團近期公布的社區活動紀錄，禁區主力小卡特（Wendell Carter Jr.）特別舉辦感恩節主題晚餐，向退伍軍人及其家屬致上最高敬意；鋒線大將華格納（Franz Wagner）則與理查森（Jase Richardson）聯手參與火雞餐點發放活動。此外，後衛卡特（Jevon Carter）也與妻子親自陪同數個弱勢家庭前往當地超市採買，並大方替他們買單所有感恩節餐食費用。從陪伴居民挑選食材、發放可帶回家的火雞物資箱，到感恩節當天現場供應熱食，各項活動精準回應不同家庭的實際需求。即便NBA在感恩節沒有安排任何比賽，球星與球團仍透過實際行動，緊密維繫與所在城市之間的情感連結。