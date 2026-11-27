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中國男籃世界盃資格賽踢到鐵板！2027年世界盃亞洲區資格賽第二輪，中國隊26日在卡達多哈以80：82不敵沙烏地阿拉伯，吞下自1993年後的對戰首敗。中國全場三分球30投僅5中，主力中鋒周琦第三節又因肘擊對手遭驅逐，最後胡明軒壓哨三分未進，戰績降至5勝4敗，爭取世界盃門票的壓力隨之增加。中國此役由曾凡博、胡金秋、胡明軒、廖三寧與張鎮麟先發，開賽打出10：2攻勢。胡金秋與替補上陣的周琦首節合計8投全中，不過中國防守未能壓制對手，首節結束僅以29：25領先。第二節局勢翻轉，沙烏地阿拉伯先以8：2攻勢超前，中國進攻效率則明顯下滑，單節只拿14分。外線無法把握空檔，加上失誤讓出球權，中國上半場以43：48落後，原本的開局優勢完全消失。易籃後，中國透過加強防守、製造失誤與轉換進攻追近比分，但第三節剩4分44秒時，周琦揮肘擊中沙烏地阿拉伯中鋒阿爾蘇瓦利姆（Mohammed Alsuwailem）臉部，遭判奪權犯規提前離場，留下10分、2籃板。失去周琦後，中國仍以66：68進入第四節。廖三寧包辦球隊末節前6分，協助追成72：72，李弘權隨後製造三分球犯規、三罰全進，中國一度重新取得領先，卻未能守住最後優勢。決勝階段，余嘉豪在剩43秒兩罰俱中，讓中國以79：78超前；沙烏地阿拉伯隨後靠罰球反超。胡明軒在剩9秒時三分出手未進，中國採取犯規戰術後，對手再以兩罰將比分拉開至82：79。胡明軒最後2秒獲得兩次罰球，第一罰命中、第二罰未進後抓下進攻籃板，仍有機會以三分球逆轉，但壓哨出手再次落空，中國最終以2分差吞敗。中國以胡明軒、廖三寧各15分最高，胡金秋14分、7籃板；沙烏地阿拉伯則有6人得分上雙，阿爾蘇瓦利姆攻下全場最高20分。郭士強賽後將敗因指向外線把握度不足，坦言這場重要敗仗，讓爭取世界盃資格的任務更加困難。中國下一戰將於台灣時間11月30日凌晨3點，作客挑戰黎巴嫩。