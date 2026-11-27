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美國職棒大聯盟（MLB）封館即將一觸即發，根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）與《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，洛杉磯道奇今（27）日以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，簽下前紐約大都會29歲工具人瓦加曼（Eric Wagaman）。同一時間，道奇痛失陣中培養長達9年的小聯盟潛力捕手基羅斯（Nelson Quiroz），被國聯西區世仇聖地牙哥教士以小聯盟約成功挖角。現年29歲的瓦加曼主要鎮守一、三壘，2024年在洛杉磯天使登上大聯盟，2025年效力邁阿密馬林魚期間曾出賽140場、敲出9轟與53分打點、打擊率 .250。今年瓦加曼季中轉戰大都會後僅出賽26場，季末遭移出40人名單後成為自由球員。生涯大聯盟累積184場出賽、打擊率.245、13轟與68分打點。日媒與美媒進一步點出這筆小聯盟簽約背後的戰略意義。一旦12月1日勞資封館正式啟動，列入40人名單的球員將全面禁止與球團教練團接觸，但簽下「非 40 人名單小聯盟合約」的瓦加曼卻不受此限制，整個休賽季都能持續接受道奇新任打擊教練、也是他馬林魚時期舊識格雷羅（Pedro Guerrero）的指導。在道奇一壘由明星強打佛里曼（Freddie Freeman）坐鎮、休賽季又剛從雙城交易來2017年選秀狀元路易斯（Royce Lewis）的情況下，瓦加曼不僅能成為右打內野保險，更有機會在封館期間完成蛻變。在補強內野深度的同時，道奇農場卻傳來壞消息。現年25歲的墨西哥籍捕手基羅斯自2017年以17歲業餘球員身分加盟道奇以來，職業生涯至今9年全數奉獻給洛杉磯體系，去年在高階1A與2A合計55場出賽曾繳出.333打擊率、.393上壘率的驚人火力，今年初更首度獲邀參加大聯盟春訓，季末也一度升上3A。不過由於道奇大聯盟已有史密斯（Will Smith）與拉辛（Dalton Rushing）兩大主力捕手卡位，40人名單內還有費杜西亞（Hunter Feduccia）等人選，加上基羅斯近年傷病史較多，最終道奇選擇放行。擁有全聯盟頂級捕手大物薩拉斯（Ethan Salas）的同區勁敵教士隨即出手，趕在封館大限前以小聯盟合約網羅他。