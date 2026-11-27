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中國男籃當家中鋒在關鍵時刻的一記危險揮肘，讓全隊付出了慘痛代價！2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽26日爆出大冷門，中國男籃以80：82不敵沙烏地阿拉伯，苦吞自1993年以來對戰沙國的首場敗仗。周琦在第三節中段籃下要位時揮肘擊中對手臉部，當場遭裁判宣判奪權犯規驅逐出場，讓中國隊折損禁區主力；若後續遭到FIBA追加停賽處分，台灣時間11月30日凌晨3點作客黎巴嫩的關鍵戰役，中國男籃內線戰力恐將面臨嚴重危機。這起引發熱議的衝突發生在第三節剩下4分44秒。根據《北京日報》報導，周琦當時在籃下接球並試圖強勢卡位要球，轉身擺動手臂時卻直接擊中沙烏地阿拉伯中鋒阿爾蘇瓦利姆（Mohammed Alsuwailem）的下巴，導致對方當場倒地不起。裁判團經檢視動作並討論後，認定該動作構成奪權犯規，直接取消周琦本場比賽資格。FIBA官方賽後戰報也清楚記錄了這次犯規事件，指出周琦因揮肘擊中阿爾蘇瓦利姆臉部導致對手倒地，隨即遭驅逐出場。由於當時距離比賽結束還有一節半的時間，中國隊正處於緊追比分的關鍵階段，這記奪權犯規讓總教練郭士強瞬間失去繼續調度周琦的籌碼。在被罰下場之前，周琦原本是中國男籃少數能穩定終結進攻的火力支柱。首節他與胡金秋在禁區聯手發威，兩人合計8次出手全數命中，其中周琦4投全中，帶領中國首節打完以29：25取得領先；直至第三節遭驅逐離場前，周琦全場繳出6投5中、命中率高達83.3％的成績單，攻下10分與2籃板。在中國全場三分球30投僅5中的冰冷手感下，禁區得分效率更顯得無可取代。周琦提前退場後，意味著胡金秋與余嘉豪必須分擔更沉重的內線攻守負荷，球隊也少了一個能利用身高優勢在籃下接應終結的穩定選項。從進攻效率來看，這無疑是中國男籃在追分時刻最承受不起的人員損失。儘管周琦的失控動作確實重創球隊，但這場爆冷敗仗並不能完全歸咎於他一人。中國男籃上半場防守端便頻頻失守，讓沙烏地阿拉伯半場就轟下48分取得反超；FIBA官方報導也點出，中國在防守端遲遲無法有效關上大門，才讓沙烏地阿拉伯始終保有贏球希望。比輸掉這場比賽更令教練團頭痛的，是這次驅逐效應是否會延續到下一場戰役。中國男籃將於台灣時間11月30日凌晨3點作客挑戰黎巴嫩，一旦周琦因後續紀律處分遭到禁賽，胡金秋與余嘉豪的體能負擔勢必倍增，教練團也必須重新評估內線輪替配置；此外，隨隊出征卻未列入本場12人名單的老將王哲林，下一戰是否會被重新啟用也成為焦點。截至目前為止，FIBA尚未針對此次肘擊事件公布正式的追加禁賽決定，因此還不能斷定周琦確定缺席黎巴嫩之戰。不過，這記揮肘確實已經讓中國隊在追分關鍵期付出代價；對目前資格賽戰績降至5勝4敗的中國男籃而言，接下來除了得盡快修正外線準星與防守漏洞，更必須避免再次因情緒與動作失控斷送勝利。