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F組目前排序 球隊 勝敗 積分 1 日本 7勝2敗 16 2 黎巴嫩 6勝3敗 15 3 南韓 5勝4敗 14 4 中國 5勝4敗 14 5 沙烏地阿拉伯 4勝5敗 13 6 卡達 4勝5敗 13

日期／台灣時間 對戰組合 場地性質 戰局關鍵意義 2026年11月30日 03：00 黎巴嫩 vs 中國 中國客場 首回合中國89：87險勝，贏球可追平勝差 2027年2月26日（時間待定） 中國 vs 卡達 中國主場 雖卡達不占名額，但勝負仍計入正式戰績 2027年3月1日（時間待定） 中國 vs 沙烏地阿拉伯 中國主場 復仇之戰，亦是關門搶票關鍵決戰

中國男籃在2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽以80：82爆冷不敵沙烏地阿拉伯後，外界最關心的莫過於球隊是否還有機會搶下2027年世界盃門票？答案是「仍有機會，但戰績優勢已消耗殆盡」。隨著同輪競爭對手日本與南韓雙雙傳回捷報，中國目前以5勝4敗戰績暫時滑落至F組第四名；接下來最後3場硬仗將依序面對黎巴嫩、卡達及沙烏地阿拉伯，中國除了全力搶攻分組前三直接晉級外，也極可能被迫進入兩組第四名成績比較的卡位戰。在最新一輪資格賽中，日本以86：82力退黎巴嫩，將戰績推升至7勝2敗穩居龍頭；南韓則以74：52大勝卡達，戰績同樣來到5勝4敗追平中國。根據FIBA官網最新積分排序，目前F組前三名為日本、黎巴嫩與南韓，中國退居第四，沙烏地阿拉伯與卡達則同以4勝5敗緊追在後。※卡達為世界盃地主，已自動取得正賽資格。從積分榜可以看出，中國目前僅比第五名的沙烏地阿拉伯多出1場勝差，且與南韓處於同戰績拉鋸，剩餘比賽的任何勝負都足以徹底改寫排名。雖然暫居第四並不代表遭到淘汰，但中國已不能只看帳面積分認定掌握優勢，一旦最終出現同戰績局面，將依照FIBA賽事排名規則比較對戰與得失分。根據FIBA公布的晉級制度，亞洲與大洋洲區合計共有7支球隊能透過資格賽取得正賽門票，再加上自動晉級的地主卡達，共有8支隊伍代表出征2027年世界盃。第二輪資格賽分為E、F兩組，扣除保障名額的卡達後，各組前三名直接晉級，兩組第四名則須進行跨組戰績比較，由成績較佳的一隊搶下最後一張入場券。因此，中國男籃的首要目標仍是力拚擠進F組前三名；倘若最終不幸落居第四，就必須與E組第四名比拚戰績高低。值得注意的是，卡達雖然不參與最後的資格排名競爭，但各隊與卡達交手的比賽結果仍會全數計入正式戰績，因此中國明年在主場迎戰卡達一役同樣絲毫大意不得。按照賽程安排，中國男籃下一戰將於台灣時間11月30日凌晨3點作客挑戰黎巴嫩，之後則要等到明年最後一個國際賽窗口期，再回到主場依序迎戰卡達與沙烏地阿拉伯。中國先前在首回合交鋒曾以89：87險勝黎巴嫩，如今雙方再度狹路相逢，勝負將直接牽動兩隊在F組前段班的卡位局勢。若以戰績落點推算，中國剩下3戰若能全勝，最終將以8勝4敗作收；拿下2勝則為7勝5敗，若僅拿1勝則會以6勝6敗結束資格賽。不過，最終能否順利躋身F組前三，仍取決於南韓、黎巴嫩等直接競爭者的後續戰果，以及可能出現的多隊同戰績比較。對中國男籃而言，眼前最迫切的任務就是全力備戰客場對陣黎巴嫩的硬仗。