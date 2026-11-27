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知名主持人沈玉琳於25日公開在Podcast節目《你不知道的事》訪問民眾黨主席黃國昌的影片，透露有一年某黨在黨內初選，競爭非常激烈，他訪問其中一名候選人，竟被邀請上車聽台灣歷史，不過他表示不能公開那個人真實身分，直言會動搖國本。除此之外，他也認為每次選舉喊的統一、獨立都是假議題，只是製造選民激情喊的口號，超敢講的狠酸：「台獨只是喊寂寞。」沈玉琳在近日的節目中，透露有一年某黨在黨內初選，同黨兩名候選人競爭非常激烈，因自己選舉時期都不分黨派都會去採訪，所以有一次去拍其中一人的影片，有一個空檔的車程，該名初選人就邀請沈玉琳上車，說要解釋台灣400年歷史，讓他聽了很傻眼，但因為對方是大人物，所以沈玉琳就沒反駁。不料對方講太久、30分鐘才講到廖添丁，他只好找機會打斷，問對方相不相信有網軍，因為當時輿論一面倒對他不利，對方神秘一笑說：「沒有黨軍、口徑這麼一致，然後那個論調都一樣。」暗指就是網軍操控輿論。沈玉琳表示消息來源非常可靠，因為對方是權威中權威，但不能公開身分，「會動搖國本。」黃國昌則笑說大家都聽懂，因為當事人本人有自己公開講過。沈玉琳透露因自己工作關係，結識很多同業的口碑行銷，這也讓他更為相信網軍一說。沈玉琳還提到這陣子有人說某些人聲勢突然出現，還以「旱地拔蔥」、「平地一聲雷」形容，笑說只要看留言區，就會發現論調、幫取的綽號都一致，直言網軍力量很強大。除此之外，沈玉琳也提到選舉時，尤其是總統大選，都會出現統一、獨立的議題，直言個人認為這就是個假議題，因為不管是哪一黨執政，其實都沒有實際的統一或獨立進度，「所以好像這個都只是選舉的一個話術，或者是製造選民激情的一個口號而已。」他也解釋統一跟獨立，都不是台灣能單方面決定的事情，不僅事關中國，還要顧慮美國、日本等，所以根本無法由台灣自己決定，「那不就是在喊個寂寞嗎？」超敢講的發言引發兩派爭論。