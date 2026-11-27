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道奇老闆華特（Mark Walter）旗下的保險公司先前傳出遭當局調查，隨後他又出售了NBA洛杉磯湖人隊股權，恐導致球隊銀彈實力略減。

另一個讓道奇管理層踩煞車的原因，在於大聯盟勞資談判中最重要的「薪資上限」。

《The Athletic》隨隊記者凱蒂・沃（Katie Woo）透露，道奇休賽季已定調將重點放在強化3A與農場深度，持續以小聯盟合約為主軸。

美媒《Sports Illustrated》建議，在牛棚面臨菲利普斯（Evan Phillips）等人離隊的情況下，道奇若能趁封館前出手搶下教士明星左投莫雷洪（Adrian Morejon）

近年在休賽季自由市場總是呼風喚雨、豪擲千金打造宇宙艦隊的洛杉磯道奇，不僅在賽揚王牌史庫柏（Tarik Skubal） 爭奪戰中宣告失利、眼睜睜看著他以投手史上最高9年4.5億美元天價合約轉投紐約大都會，甚至傳出道奇根本「連正式報價都沒提出」。為何道奇今年一反常態淪為交易市場配角？日媒《中日體育》今日撰文分析指出，道奇反常低調的背後，其實暗藏老闆資金風波與薪資上限制度兩大關鍵考量。道奇今年季中透過重磅交易換來左投史庫柏，原本被視為休賽季續約的頭號熱門，不料最終卻遭大都會以9年4.5億美元破紀錄合約攔胡。多家美媒披露，道奇雖然曾與史庫柏會面，但與其說是在砸錢大戰中落敗，不如說球團根本沒有想要他，因為道奇至始至終都未開出任何正式合約報價。《中日體育》點出，早在休賽季開跑前，外界便對道奇是否還能像過去幾年那樣大撒幣抱持疑問。由於儘管華特日前接受《加州郵報》專訪時強調「承諾給予一如既往的支持」，但實際能動用的預算顯然已不如以往寬裕。除了老闆財務縮減引發聯想，目前勞資雙方在薪資上限議題上僵持不下12月2日啟動封館幾乎已成定局，道奇顯然也在提前為未來可能上路的薪資上限預留彈性空間。畢竟陣中已坐擁大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、迪亞茲（Edwin Diaz）與塔克（Kyle Tucker）等一票超級巨星，這支銀河艦隊正步入陣容編成與薪資結構的過渡期。截至目前為止，道奇在休賽季唯一較具話題的補強僅有從雙城交易來工具人路易斯（Royce Lewis）。不過，不僅能與迪亞茲、史考特（Tanner Scott）組成鐵牛棚，還能順勢削弱同區世仇戰力，替安靜的休賽季扳回一城。